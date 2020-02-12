أخبار الرياضة.. مدرب منتخب تونس يزف بشرى سارة للزمالك.. وتفاصيل أزمة مشاركة محمد صلاح بـ أولمبياد طوكيو

نشر موقع "صدى البلد" منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









نشر محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب مباراة طلائع الجيش، أمس الأول، الإثنين









زَفَّ نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس والترجي التونسي السابق، بشرى سارة للاعبي الزمالك، وذلك قبل مواجهتهم مع نادي الترجي التونسي.







مشكلة تمنع محمد صلاح من اللعب بـ أوليمبياد طوكيو.. تعرف عليها

تحدَّث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي عن عائق يواجه محمد صلاح نجم ليفربول في حال موافقته للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.





مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب مباراة القمة

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، هجوما ناريا على رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني، وذلك بسبب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري.





رسالة خاصة من مرتضى منصور لمسئولي الـ كاف.. تعرف عليها

وجّه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ وذلك بسبب موقفهم مع الزمالك في أزمة السوبر الأفريقي.







مرتضى منصور يتهم الأهلي بـ اختلاق الأزمات.. تعرف على السبب

اتهم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النادي الأهلي بافتعال الأزمات والمشاكل؛ وذلك بسبب رغبة الفريق الأحمر في خوض مواجهته أمام صن داونز باستاد القاهرة



