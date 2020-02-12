أخبار الرياضة.. مدرب منتخب تونس يزف بشرى سارة للزمالك.. وتفاصيل أزمة مشاركة محمد صلاح بـ أولمبياد طوكيو

نشر موقع "صدى البلد" منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
نشر محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب مباراة طلائع الجيش، أمس الأول، الإثنين
زَفَّ نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس والترجي التونسي السابق، بشرى سارة للاعبي الزمالك، وذلك قبل مواجهتهم مع نادي الترجي التونسي.
تحدَّث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي عن عائق يواجه محمد صلاح نجم ليفربول في حال موافقته للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.
شن مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، هجوما ناريا على رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني، وذلك بسبب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري.
وجّه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ وذلك بسبب موقفهم مع الزمالك في أزمة السوبر الأفريقي.
اتهم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النادي الأهلي بافتعال الأزمات والمشاكل؛ وذلك بسبب رغبة الفريق الأحمر في خوض مواجهته أمام صن داونز باستاد القاهرة
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن رأيه فى أداء الحكام المصريين في مباريات الدوري المصري الممتاز خاصة عقب الهجوم عليهم خلال الفترة الأخيرة .
رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري يحسم الجدل بشأن إمكانية إلغائها
كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات، عن حقيقة وجود أزمة بشأن المباراة وموعد وصول بعثتي الفريقين.