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حوادث

ضبط 8 أطنان فول مسوس قبل ترويجها على المواطنين بقليوب

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

نجحت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط أمين عهدة فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته 8.916 طن سلع تموينية فول غير صالح للاستهلاك الآدمى بهدف ترويجيها للمواطنين تم التحفظ على المضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط أمين عهدة فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته 8,916 طن سلع تموينية "فول".


وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها "سوس" معرضا حياة المواطنين للخطر تم التحفظ على المضبوطات وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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