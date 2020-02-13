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حوادث

سقطوا بـ 4 كيلو حشيش.. حبس 3 عاطلين لاتجارهم في المخدرات

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة المرج الجزئية حبس 3 عاطلين، 3 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم 4 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

وكانت قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بشن حملة أمنية مُكبرة أسفرت عن ضبط ٣  عاطلين "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد شن رجال الأمن بالقاهرة حملة مكبرة استهدفت المتاجرين بالمواد المخدرة  فى محيط شتى أقسام الشرطة بالعاصمة.
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