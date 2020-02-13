سقطوا بـ 4 كيلو حشيش.. حبس 3 عاطلين لاتجارهم في المخدرات

قررت نيابة المرج الجزئية حبس 3 عاطلين، 3 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم 4 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.





وكانت قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بشن حملة أمنية مُكبرة أسفرت عن ضبط ٣ عاطلين "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).





وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وكان قد شن رجال الأمن بالقاهرة حملة مكبرة استهدفت المتاجرين بالمواد المخدرة فى محيط شتى أقسام الشرطة بالعاصمة.