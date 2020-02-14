خطيب الجامع الأزهر: الإسلام دين الرحمة اللامتناهية ومواقف النبي تجسيد لنبذ التعصب

ألقى الدكتور صلاح العادلي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ، خطبة الجمعة، اليوم بالجامع الأزهر، ودار موضوعها حول "العفو والتسامح في الإسلام".





قال العادلي، إن الإسلام دين رحمة وتسامح، لا دين عصبية أو عنصرية أو تفرقة، بل هو دين يحفظ للناس حقوقهم في كل زمان ومكان، لأنه دين الرحمة اللا متناهية، والتي تجسدها مواقف النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما عفى عن وحشي بن حرب الذي قتل سيدنا حمزة سيد الشهداء، فضرب لنا النبي أروع الأمثلة في العفو والتسامح، حتى يقتلع من داخلنا النزعات العصبية التي تقود إلى العنف والفرقة بين أبناء المجتمع، واقتلاعها يغرس في نفوسنا معاني العفو والتسامح التي جاءت ضمن مبادئ الإسلام.



