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رياضة

صدمة كبرى.. حرمان مانشستر سيتي من اللعب بدوري أبطال أوروبا عامين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:56 م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
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إسماعيل محمود
أصدر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم"اليويفا"، قرارًا بحرمان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من المشاركة في المنافسات الأوروبية ( دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي) ، لمدة عامين .

ونشر الإتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي بيانًا أكد فيه أن النادي الإنجليزي، قد ارتكب مخالفات مالية جسيمة تتعلق بقانون اللعب النظيف، في الفترة بين عامي 2012 -2016، ليتم إيقاف النادي وحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية القارية، لمدة عامين، تبدأ من الموسم القادم، مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.

وفي أول رد فعل له، أعرب نادي مانشستر سيتي عن أسفه لصدور هذا القرار وحزنه الشديد، مؤكدًا أن النادي سيقدم استئنافًا على هذا القرار في أسرع وقت.

ويشارك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا هذا العام، ومن المنتظر أن يلاقي نادي ريال مدريد الإسباني في دور الـ 16 من البطولة.
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