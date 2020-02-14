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رياضة

الدوري الإسباني .. فالنسيا يتعادل مع أتليتكو مدريد 2-2

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:56 م
أتليتكو مدريد وفالنسيا
أتليتكو مدريد وفالنسيا
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي فالنسيا وأتليتكو مدريد، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وافتتح ماركوس لورينتي التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يعادل جابريال باوليستا النتيجة للخفافيش في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 43، استطاع الغاني توماس بارتي هز شباك فالنسيا، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه 2-1.

وفي الشوط الثاني، عادل الفرنسي كوندوجوبيا النتيجة للخفافيش، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أتليتكو مدريد للنقطة 40 في المركز الرابع، ورصيد نادي فالنسيا للنقطة 38 في المركز السادس .
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