أكثرهن جرأة هيفاء وروبى.. 10 نجمات تألقن بالأحمر والأسود فى الفالنتين

احتفلت بعض النجمات بعيد الحب، بإطلالات جريئة ومختلفة خطفن بها الأنظار، وكانت من أكثر النجمات جرأة واثارت الجدل الفنانة هيفاء وهبى وروبى، والبعض الآخر من النجمات اللواتي اعتمدن علي اللون الاسود مثل الفنانة ليلى علوى، نانسي عجرم.





ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة صادمة ومثيرة،مرتدية فستان أحمر ستان مكشوف الأكتاف وذات فتحة من الساق تكشف عن تاتو القدم.





وتألقت الفنانة روبى، بإطلالة كلاسيكية مرتدية بنطلونا احمر لامعا وتيشيرت ابيض، بباروكة شعر باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.





صدى البلد يرصد لكم مجموعة من الصور لإطلالات النجمات فى عيد الحب التى جمعت بين الأحمر والأسود.