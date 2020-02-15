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رياضة

رئيس إنبي: فوز الزمالك بـ السوبر الأفريقي يؤكد ريادة مصر قارياً وعربياً

السبت 15/فبراير/2020 - 04:40 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
علق المهندس ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق على فوز النادى الزمالك على نظيره فريق الترجي التونسي والتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة.

قال ماجد نجاتي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": ألف مبروك لنادى الزمالك وجماهيره العظيمة على الفوز ببطولة السوبر الأفريقي.

أضاف: لقد حقق لاعبو الزمالك عدة مكاسب بفوزهم بهذه البطولة خارج البلاد أهمها أنهم أسعدوا الجماهير المصرية فى قطر ورفعوا رأسهم فى غربتهم، كما نجحوا في استغلال المبالغ الضخمة التى دفعتها حكومة قطر لاستضافة السوبر الأفريقى على أرضها فى تحقيق أكبر دعاية وأصدق تأكيد لريادة مصر وقدرات أبنائها وحبهم لها .. الف مبروك لكل المصريين.

وتغلب فريق الزمالك على الترجي بنتيجة ٣_ ١ في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الأفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.

تقدم يوسف أوباما للزمالك بهدف أول فى الدقيقة الأولى و50 ثانية ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.

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