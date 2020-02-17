الأرصاد الجوية توضح درجات الحرارة الأيام المقبلة

قالت الدكتورة ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن بالفعل انخفاض في درجات الحرارة كما أن الأيام الماضية كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بـ3 درجات .





واضافت ايمان شاكر خلال تصريحات تليفزيونية ، أن اليوم كان متوقع وصول درجات الحرارة إلى 18 درجة وبالفعل تم الوصول إليها.





وأوضحت ايمان شاكر ، أن درجات الحرارة ستصل غدا الي 18 درجة وبعد غد تصل إلى 17 درجة وهذا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.





وتابعت ايمان شاكر ، أن الطقس يكون بارد اثناء النهار وشديد البرودة أثناء الليل وفي الصباح الباكر ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية.





واستكملت ايمان شاكر، أن غدا هناك سقوط امطار خفيفة علي القاهرة وتزداد يوم الثلاثاء والاربعاء.



