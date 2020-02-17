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أخبار العالم

روحاني يكشف حقيقة تنحيه عن رئاسة إيران: قدمت استقالتي بالفعل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
علق الرئيس الإيراني على الأنباء المتداولة بشأن اعتزامه تقديم الاستقالة من منصبه، كاشفا عن أنه قد قدمها بالفعل.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، استبعد روحاني أن يقدم على الاستقالة قائلا:"يس من المنطقي أن أستقيل.. لقد قطعنا وعودا للناس، وسنواصل الوفاء بهذه الوعود، رغم الوضع الاقتصادي والضغوط من الأعداء".

وأضاف روحاني أنه قدم استقالته مرتين في الماضي، وقال:"في الأشهر الأولى بعد انتخابي، أبلغت المرشد الأعلى (علي خامنئي) إذا كنت تعتقد لأي سبب أن شخصا آخر أو حكومة أخرى يمكن أن تخدم البلاد بشكل أفضل، فأنا مستعد للاستقالة..لكنه رفضه ذلك بشدة".

وتابع: "فكرة الاستقالة بسبب المشاكل الأخيرة لم تخطر في بالي مطلقا".

ودعا روحاني قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الجمعة المقبل الشعب للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وكانت شائعات قد تداولتها وسائل إعلام إيرانية بأن روحاني يعتزم تقديم الاستقالة، فيما تنتهي ولايته الثانية خلال العام المقبل 2021.

ونفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، صحة الأنباء التي تداولت بشأن نية الرئيس الإيراني حسن روحاني تقديم استقالته والتنحي عن منصبه، مؤكدا أن الرئيس "باق حتى نهاية ولايته".

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