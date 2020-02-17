AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ميت في الثلاجة.. قصة مصري مغترب لم يستدل عليه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
مناشدات شتى ورحلة بحث يقوم بها رجل أردني في سبيل  الوصول إلى أهل  صديقه المصري المتوفي منذ أسبوعين، ويظل جثمانه طوال هذه المدة داخل ثلاجة الموتى في إحدى المستشفيات في الأردن.

فقد توفي الرجل المصري المغترب والذي يدعى "أحمد سيد عبد ربه" والبالغ من العمر 82 عامًا منذ أسبوعين وتحديدًا في 5 فبراير الماضي، ومنذ ذلك الوقت يسعى الأردني "مأمون فراج " للوصول إلى أهل صديقه لاستلام جثمانه. 

يحاول "مأمون" جاهدًا في إكرام صديقه المصري ودفنه ولكن السلطات الاردنية لا تسمح بإجراء الدفن لمن لا يستدل عليهم إلا بعد مرور 40 يومًا، حينها تتصرف السلطات وتتولى مسئولية دفن المتوفي.

ما صعب عمل الوصول إلى أهل "عم أحمد" الرجل المغترب في الأردن منذ عام 1994، ويعمل في مهنة كي الملابس، هو ضياع جواز سفره عام 2015 ويذكر صديقه الأردني الذي تربطه به صداقة تصل لـ 17 عامًا أن "عم احمد" توفي بعد ان أصيب بجلطة دماغية.

وأضاف "مأمون" أن العجوز المصري لم يكن لديه أطفال، وكانت علاقته بأخوايه متوترة، وقد اوصى "عم أحمد" صديقه بدفنه في الأردن، ليقوم أصدقائه بتأسيس مقبرة له بالفعل  منتظرين أن يسمح له بدفنه، كما قاموا  بنشر صورته وبياناته على صفحات الجالية المصرية بالأردن حتى يتواصلوا إلى أي شخص من أقاربه، ولكن لم يستجب أحد حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة مايك مور.. ترك الدراسة فأصبح رئيس منظمة التجارة العالمية

ترشيحاتنا

مضمونة ورخيصة.. طريقة عمل بسطرمة أحلى من المحلات

دعاء صلاة الاستخارة .. يسهل لك جميع أمور حياتك

بركات يوضح حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب الوطني

الأرصاد الجوية توضح درجات الحرارة الأيام المقبلة

إلغاء المتابعة.. أنباء عن فسخ عقد تامر عاشور مع المنتجة سارة الطباخ

أخبار الفن.. الصلح بين الشرنوبي وسارة الطباخ.. و"الموسيقيين" تصدم محمد رمضان وحسن شاكوش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد