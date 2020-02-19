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فن

أخبار الفن.. رامي جمال يهاجم الإعلام: تجاهلوا ألبومي.. حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة.. محمد رمضان يكشف سبب الهجوم عليه

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:01 ص
رامي جمال
رامي جمال
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي : 


شايفين المهرجانات بس .. رامي جمال يهاجم الإعلام: تجاهلوا ألبومي


هاجم رامي جمال الإعلام بسبب تجاهل ألبومه الجديد وكتب عبر حسابه على "تويتر": "كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي".


حرب ممنهجة.. محمد رمضان يكشف السبب الحقيقي للهجوم عليه


مازالت تداعيات وقف الطيار أشرف أبو اليسر بسبب فيديو نشره الفنان محمد رمضان قائمة، وخرج محمد رمضان ليدافع عن نفسه بعد الهجوم عليه بعد سخريته من الطيار بنشر صورة له من داخل مستشفى، وعلق عليها قائلا: "الطبيب وقفوه عن العمل"، وهو مازاد من هجوم رواد السوشيال ميديا عليه.


حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة


حرصت الفنانة رانيا منصور، على نفي شائعة ارتباطها بالفنان شريف سلامة زوج الفنانة داليا مصطفى.


بشير الديك عن محمد رمضان: مش كل أسمر يبقى أحمد زكي.. فيديو


علق السينارست بشير الديك على محاولة الفنان محمد رمضان تشبيه نفسه بالفنان الراحل أحمد زكي، وقال فى تصريحات ل"صدى البلد"،" ليس كل فنان أسمر ونحيف يبقى أحمد زكي"، وتابع أن "زكي" فنان من طراز خاص، وله مدرسة يتعلم منها الجميع ومثله الفنانة الراحلة سعاد حسني.


رسالة مؤثرة من شريهان لمدرب اللياقة نور خطاب.. ماذا قالت


وجهت الفنانة شريهان رسالة مؤثرة الى نور خطاب مدرب اللياقة البدنية ومقدم برنامج "الكابتن"، ونشرت صورة لها معه عبر حسابها على " إنستجرام"، وكتبت:" ‏‎مثال رائع لكل شاب مصري، إنسان مجتهد "قولًا فعلًا عملًا أمانةً وضميرًا" .. مثال جميل لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والوصول إليه بمنتهى النجاح. تعاملي معه كان منذ فترة طويلة والحقيقة انه لا يتغير أبدًا!! بل يزداد جمالًا وخُلُقًا، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن.

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