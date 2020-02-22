الصحة العالمية تعرب عن قلقها.. وفاة ثاني حالة بالكورونا فى أوروبا.. فيديو

عرضت قناة "euronews" تقرير عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد-19 (كورونا) في أوروبا.





وجاء في التقرير، أ ن منظمة الصحة العالمية عبرت عن قلقها من وجود حالات إصابة جراء فيروس كوفيد-19 (كورونا) في أوروبا.





وأكدت منظمة الصحة، على أن هناك بعض الإصابات لم يكن لها اي صله السفر الى الصين او الاتصال بالمصابين.





كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين وصلت السبت الى 109، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 2,345 ضحية.





وتم تسجيل 397 إصابة جديدة بالفيروس في جميع أرجاء البلاد، أي أقل من الحالات ال900 التي تم الإبلاغ عنها رسميا الجمعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات الى نحو 76 ألف حالة. ويأتي الانخفاض في الإصابات الجديدة، مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هاوبي بمراجعة الأرقام، لإزالة "الشك" حول البيانات.