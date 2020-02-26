فى مشهد شعبي مهيب.. أحمد موسى: المواطنون شاركوا فى توديع مبارك إلى مثواه الأخير.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين تجمعت امام مقابر أسرة الرئيس الاسبق الراحل محمد حسنى مبارك، بمصر الجديدة، مؤكدًا انه تم توديع مبارك فى مشهد شعبى مهيب.





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد"، كل التحية والتقدير لشعبنا فى كل مكان، وكل التقدير لرئيسنا المحترم عبد الفتاح السيسي، وكل شخص شارك برسالة أو الحضور أو الاتصال التيلفونى فى العزاء فى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.





وتابع حديثه قائلًا " شكرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرًا بجد"، مؤكدًا ان هذه الصورة تنم عن ان البلد وصاحب القرار ألا يتخلى أبدًا عن أبناء الدولة، وتكرم كل من خدموا فى جيشنا العظيم، مشيرًا إلى انه تم ضرب 21 طلقة مدفعية مع بدء انطلاق الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق.





ونعت رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء ، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الموافق 25 فبراير 2020.





يشهد اليوم الأربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس. ورحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.





وشيعت جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي التجمع الخامس، واهتمت وسائل الإعلام العالمية والعربية برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.











