أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يلجأ إلى المحكمة الرياضية.. استياء في الأهلي بسبب «مواعيد الزناتي»

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:





- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس إدارة النادي بتجهيز ملف كامل عن أزمة مواجهته أمام النادي الأهلي التي لم يحضر فيها بداعي سوء الأحوال المناخية وتعطل الحافلة في الطريق للملعب.









قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك.









أبدت إدارة الأهلي استياءها الشديد من جدول مسابقة الدوري التي تم إعلانها اليوم.









قررت إدارة النادي الأهلي فتح ملف تجديد الرباعي الفريق الأول حسام عاشور وليد سليمان وأحمد فتحي وشريف إكرامي عقب مواجهة صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دوري الثمانية دوري الابطال الأفريقي









- كشفت مصادر خاصة أن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يوقع لبيراميدز او اي ناد آخر.









- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك.









- أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) من بطولة الدوري الممتاز اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل .



