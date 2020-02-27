AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يلجأ إلى المحكمة الرياضية.. استياء في الأهلي بسبب «مواعيد الزناتي»

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:


- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس إدارة النادي بتجهيز ملف كامل عن أزمة مواجهته أمام النادي الأهلي التي لم يحضر فيها بداعي سوء الأحوال المناخية وتعطل الحافلة في الطريق للملعب.


قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك.


أبدت إدارة الأهلي استياءها الشديد من جدول مسابقة الدوري التي تم إعلانها اليوم.


قررت إدارة النادي الأهلي فتح ملف تجديد الرباعي الفريق الأول حسام عاشور وليد سليمان وأحمد فتحي وشريف إكرامي عقب مواجهة صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دوري الثمانية دوري الابطال الأفريقي


- كشفت مصادر خاصة أن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يوقع لبيراميدز او اي ناد آخر.


- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك.


- أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) من بطولة الدوري الممتاز اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحسم الجدل .. قمة الأهلي والزمالك المؤجلة فى موعدها

رفْضْ طلب الزمالك .. محمد فضل كلمة السر فى إقامة قمة الأهلى فى موعدها

استثناء الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر.. والدور الثاني للدوري 9 مارس

اتحاد الكرة يترقب.. الأهلي في انتظار الزمالك المنسحب بالقمة 120

بعد تحديد الدور الثاني.. تعرف على موعد مؤجلات الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يعلن عقوباته ضد الزمالك بعد الانسحاب من قمة الدورى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يلجأ إلى المحكمة الرياضية.. استياء في الأهلي بسبب «مواعيد الزناتي»

جثة هامدة.. مدير مستشفى فاقوس يكشف تفاصيل جديدة عن انتحار مدرس بسبب وفاة مبارك

درس فى الوفاء.. تعليق تركي آل الشيخ على الجنازة العسكرية لـ حسني مبارك

اخبار النادي الاهلي.. كارتيرون يشيد بـ الأحمر.. ونفاد تذاكر مباراة صن داونز.. وحقيقة إصابة وليد سليمان

حكم الصلاة بعد الوتر .. اعرف الرأي الشرعي

اخبار نادي الزمالك.. اتحاد الكرة يعلن عقوباته ضد الزمالك.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الاعتداء عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك

هيلارى كلينتون على السجادة الحمراء فى مهرجان برلين السينمائي