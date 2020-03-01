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توك شو

تضامنا معها في مواجهة كورونا.. معبد الكرنك يضيء بعلم الصين ..شاهد

الأحد 01/مارس/2020 - 08:49 م
إضاءة علم الصين علي
إضاءة علم الصين علي معبد الكرنك بالأقصر
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كـريـم الـخـطـيـب
قررت وزارة الآثار عبر الشركة المصرية للصوت والضوء إضاءة علم الصين على معبد الكرنك بالأقصر الذي يعد أكبر معبد أثري مصري؛تضامنًا مع بكين في مكافحة فيروس «كورونا».

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، متوجهة إلى الصين.

تأتي الزيارة في إطار تبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجدة. 

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر وزيرة الصحة من خلال استراحة كبار الزوار، وغادرت على متن رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي ومنها إلى الصين. 

وعقدت هالة زايد وزيرة الصحة، مؤتمرا صحفيا في مطار القاهرة، مساء اليوم الأحد، قبل مغادرتها إلي الصين، بحضور السفير الصيني بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، لإعلان مستجدات الأوضاع والفيروس الَمستجد والرد علي كافة التساؤلات التي تم طرح من خلال الرأي العام خلال الأيام الماضية، حول وجود الفيروس في مصر من عدمه. 

قالت وزيرة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية، وتم إجراء 1443 تحليلا لحالات مشتبه فيها حتى اليوم، أثبت التحاليل إيجابية حالة واحدة تم التعامل معها ولم تظهر أي أعراض عليها، وباقي الحالات أظهرت التحاليل سلبيتها.

وأشارت إلى أنه تم فحص 13 حالة  قادمة من العمرة أثبتت سلبيتها جميعا إضافة إلى 302 حالة تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.

تضامنا معها في مواجهة كورونا.. معبد الكرنك يضيء بعلم الصين ..شاهد
تضامنا معها في مواجهة كورونا.. معبد الكرنك يضيء بعلم الصين ..شاهد
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