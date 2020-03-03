أفضل 5 هواتف ذكية انتظرها الملايين في مؤتمر برشلونة «الملغي».. تعرف عليها

انتظر الملايين من عشاق الهواتف الذكية حول العالم وحتى المصنعين لها مؤتمر برشلونة العالمى MWC، لمشاهدة أحدث التقنيات العالمية التى تتبارى الشكرات لتقديمها، إلا أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن بعدما عصف فيروس كورونا بمعظم الأحداث العالمية، فتقرر إلغاء المؤتمر.





إلا أن الشركات التى جهزت هواتفها لهذا الحدث كان لها رأى اخر، كشفت عن هواتفها الذكية الجديدة فى أحداث خاصة بها، وفى هذا التقرير نستعرض أهم هذه الهواتف.





وفى هذه القائمة نستعرض أبرز هذه الهواتف :













OLED بدوان أى حواف جانبية، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 ضد الخدوش والصدمات. يأتى LG V60 ThinQ 5G بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوعOLED بدوان أى حواف جانبية، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 ضد الخدوش والصدمات.

ويمتلك LG V60 ThinQ 5G معالجًا قويًا من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon، بقوة 2.84 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ولعشاق التصوير جاء V60 ThinQ 5G بكاميرا رباعية بدقة 64 و 13 و 0.3 ميجابيكسل وكاميرا TOF، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل وفلاش LED قوى.

ويعمل LG V60 ThinQ 5G بنظام Android 10.0، بالإضافة لقارئ البصمة أسفل الشاشة، ويعمل بكابل من نوع Type-C، كما زودته إل جى ببطارية 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، ويمكنك الحصول على LG V60 ThinQ 5G فى لونين هما الأزرق والأبيض.













يتميز هاتف Huawei Mate Xs الجديد بتصميم أفضل من نظيره السابق هاتف Mate X.

مع شاشة هاتف Huawei Mate Xs من نوع OLED وبحجم حوالى 8 بوصة، والكاميرا الأساسية 40 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/1.8 ، بالإضافة إلى كاميرا 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4، و كاميرا 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

ولا يحتوى هاتف Huawei Mate Xs على كاميرات أمامية، حيث يمكن للمستخدمين طى الهاتف والنظر إلى الكاميرات الخلفية واستخدامها ككاميرا سيلفي.

وزود Huawei Mate Xs ببطارية سعة 4.500 ميللى أمبير، بالإضافة إلى الشحن السريع الذى يصل إلى 55 وات ، بالإضافة إلى شاحن، ومساحة التخزين ب 512 جيجا بايت، أما ذاكرة الوصول العشوائى بسعة مع 8 جيجا بايت رام.

جدير بالذكرأن هاتف Huawei Mate Xs لا يتمتع بخدمات وتطبيقات جوجل.













فيفو ويأتي هاتفAPEX 2020 شاشة بقياس 6.45 بوصات وبدقة 2330×1080 بكسل، وهي تغطي الواجهة تماما، ولكن أبرز ما يميزها أن الكاميرا الأمامية ليست في قطع، أو في ثقب في الشاشة، بل إنها مخفية تحت الشاشة، وهي بدقة 16 ميجابكسل، وتمتاز الشاشة أيضا بأنها تنحني على جانبي الهاتف بزاوية 120 درجة على كلا الجانبين.



وتركز فيفو في هاتف Apex 2020،على الكاميرا الرئيسية والتي تتميز بدقة 48 ميجابكسل مع آلية لتثبيت الصورة تشبه حوامل التثبيت التي تستخدمها الكاميرات العادية، والتي تقول عنها الشركة الصينية: إن التقنية توفر زاوية ممتدة للتثبيت بنسبة 200% مقارنةً بأنظمة التثبيت البصري الأخرى المستخدمة في الهواتف الذكية، وتسمح أيضًا بتحسين التصوير الليلي، أما الكاميرا الخلفية الأخرى فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري يتراوح بين 5x إلى 7.5x.

ويعمل جهاز Apex 2020 بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 865، ويأتي مع سعة تخزينية للذاكرة الداخلية رام 12/256،ويتم تشغيله بنظان التشغيل التابع لجوجل Android 10.

ولا يحتوي الهاتف على منافذ أو ثقوب من أي نوع ، لكنه يأتي مع تقنية Vivo اللاسلكية Wireless Super FlashCharge 60W، والتي تعد مطالبات الشركة أسرع من الشحن السلكي التقليد ، ويمكن إعادة شحن الهاتف ببطارية 2000 مللي أمبير في الساعة في غصون 20 دقيقة.











يحتوى هاتف Sony Xperia 1 II الجديد على تكنولوجيا AF من سونى والتى ستقدم سرعة ليس لها مثيل في أداء الكاميرا وسرعة التقاط الصور.

ويعمل هاتف Sony Xperia 1 II بمعالج Snapdragon 865، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجا بايت رام، وتأتى شاشة Sony Xperia 1 II ب 6.5 بوصة مع شاشة من نوع HDR OLED تصل إلى 4K.

ووفقا لموقع Android Central كانت صدرت شاشة Sony Xperia 1 بنفس نوع الشاشة، ولكن شاشة هاتف Sony Xperia 1 II ستكون بعيوب شاشة أقل، ووفقا لشركة سونى فإن هذا سيتلائم مع معدل سرعة شاشة الهاتف وهو 90 هرتز.

وبالنسبة لكاميرات هاتف Sony Xperia 1 II فسيحتوى على ثلاث كاميرات خلفية ب 12 ميجا بيكسل وتحتوى على تقنيات فريدة قامت بصنعها شركة سونى الرائدة في تصنيع كاميرات الهواتف، اما كاميرا السيلفى فستكون 8 ميجا بيكسل.

وتأتى بطارية هاتف Sony Xperia 1 II ب 4000 مللى أمبير، بالإضافة إلى خاصية الشحن الشريع بمقدار 18 وات ومدعم كذلك بخاصية الشحن اللاسلكى.











