اليوم.. بعثة الزمالك تتوجه إلى تونس لخوض موقعة الحسم أمام الترجي

تتجه بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، في إياب دور ربع نهائي،ببطولة دوري أبطال أفريقيا،في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس.





ويختتم الزمالك تدريباته صباح اليوم، على ملعب النادي، على أن تتوجه البعثة مساء اليوم، إلى مطار القاهرة، للسفر إلى رادس على متن طائرة خاصة.





وكان الزمالك قد وضع قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز على الترجي بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي.