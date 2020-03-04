يورجن كلوب يسخر من سؤاله عن فيروس كورونا

اندهش يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، من الأسئلة التي وجهها له الصحفيون، بشأن رأيه عن فيروس كورونا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي.





وعقب الخسارة من تشيلسي في كأس إنجلترا، سُئِلَ "كلوب" عن رأيه وموقف ناديه من انتشار فيروس كورونا حول العالم.





ورد كلوب: "لا أعلم لماذا يتم البحث عن رأيي بشأن فيروس كورونا".





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة سكاي سبورتس "ما لا يعجبني هو أن هذا الأمر خطير للغاية، ولكني مدرب كرة قدم ورأيي في مثل ه ذه ليس له أهمية".





وأكمل "ليس من المهم ما يقوله الأشخاص المشهورين، علينا أن نهتم بسماع تصريحات المختصين في هذه الأمور وليس من أشخاص ليس لهم علم مثلي".





وواصل "سيتحدث الأشخاص ذوو المعرفة عن هذا الأمر بشكل أفضل مني وبالطريقة الصحيحة".





وأتم تصريحاته "السياسة وفيروس كورونا، لماذا أتحدث عنهم؟ أنا أرتدي ملابس كرة القدم".





وانتشرت عدة تقارير تشير إلى احتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي في حالة انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر في إنجلترا.