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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. عبد الله بكري يوقع للمارد الأحمر.. والقلق يسيطر على صن داونز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" اليوم "الاربعاء"، على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 


- كشف عبد الله بكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حقيقة توقيعه على أي عقد يربطه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


- أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي نظام بيع تذاكر مباراة الأهلي المقبلة، والتى ستقام بينهما السبت المقبل، في إياب دور الـ8 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


- يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عصر يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس، في لقاء سيقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا  لعام 2020.


- يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام مضيفه صن داونز بمدينة بريتوريا، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد "لوكاس موريبي" في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.


- أعلن مسؤولو النادي الأهلي مشاركتهم في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية عقب توقيع العقود بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.


- واصل النادي الأهلي تحركاته بحثًا عن العدالة التحكيمية، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوقه في المنافسة الشريفة خلال مباراة صن داونز، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري رابطة الأبطال.

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