جبر الخواطر.. وزيرة الصناعة: الرئيس السيسي قائد للمبادرات الإنسانية.. فيديو

قالت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، إن الدولة المصرية لا تتأخر عن توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات للمواطنين فى شتى المجالات. مطلقا





ميكروباص قام فى نفس اللحظة بإهداء الأخيرة سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعى، خاصة وأن الرئيس السيسى قائد للمبادرات الإنسانية لا يتأخر مطلقا فى جبر خواطر الشعب المصرى و الاستجابة لمطالبه. وأكدت نيفين جامع ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الرئيس السيسى بمجرد علمه بتفاصيل المواطنة رانيا محمد التى تعمل سائقمطلقاو الاستجابة





ولفتت وزير التجارة والصناعة ، إلى إنها طلبت من المواطنة رانيا التوجه بعد غد الأحد لفرع جهاز تنمية المشروعات لاستيفاء البيانات المطلوبة ومن ثم تستلم الميكروباص فى الحال.





وأشارت نيفين جامع ، إلى أن الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية تحتضن كافة المواطنين وتعمل على كافة مطالبتهم وتوفير فرص عمل حقيقية لكافة الفئات العمرية.