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توك شو

جبر الخواطر.. وزيرة الصناعة: الرئيس السيسي قائد للمبادرات الإنسانية.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:52 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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شيرين عادل
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، إن الدولة المصرية لا تتأخر مطلقا عن توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات للمواطنين فى شتى المجالات.

وأكدت نيفين جامع ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران  ببرنامج هذا الصباح  والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الرئيس السيسى بمجرد علمه بتفاصيل المواطنة رانيا محمد التى تعمل سائق ميكروباص قام  فى نفس اللحظة  بإهداء الأخيرة سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعى، خاصة وأن الرئيس السيسى  قائد للمبادرات الإنسانية لا يتأخر مطلقا فى جبر خواطر الشعب المصرى و الاستجابة لمطالبه. 

ولفتت وزير التجارة والصناعة، إلى إنها طلبت من المواطنة رانيا التوجه بعد غد الأحد  لفرع  جهاز  تنمية المشروعات لاستيفاء البيانات المطلوبة  ومن ثم تستلم الميكروباص فى الحال.

وأشارت  نيفين جامع ، إلى أن الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية تحتضن كافة المواطنين وتعمل على كافة مطالبتهم وتوفير فرص عمل حقيقية لكافة الفئات العمرية.
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