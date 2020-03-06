طقس المحافظات.. شوارع الدقهلية تخلو من المارة بسبب الأمطار.. القليوبية تعلن حالة الطوارئ.. وبرق ورعد في الغربية

*طقس الدقهلية يمنع المواطنين من الخروج

*أمطار متوسطة تضرب مدن القليوبية







فيما خلت الشوارع من المارة بسبب سوء حالة الطقس وغزارة الأمطار منذ أمس.



وعزف صيادو بحيرة المنزلة عن الصيد والخروج تخوفا من الأخطار المعرضون لها بسبب الأمطار.



ورفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى في المراكز والمدن والأحياء لسحب تجمعات المياه من الشوارع.



وجددت رئاسات المراكز تحذيراتها للمواطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة بالشوارع، وقت هطول الأمطار حفاظا على حياتهم خوفا من حدوث أي ماس كهربائي بها وتعرضهم للمخاطر.





شهدت محافظة القليوبية صباح اليوم الجمعة سقوط أمطار متوسطة على أماكن متفرقة بالقرى والمدن دون أى تأثير على حياة المواطنين اليومية .





من جانبها، أعلنت شركة مياه القليوبية حالة الطوارئ والدفع بمعدات الشركة فور سقوط الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار،لافتة إلى أن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة.





من جانبه أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.





وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسحب أى تجمعات المياه، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.





وأكد المحافظ على أهمية الجاهزية في التعامل مع أزمة الأمطار طوال فصل الشتاء، حيث كلف المحافظ المسئولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس





شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة الغربية هطول أمطار غزيرة ، ومتوسطة في درجات الحرارة فضلا عن شيوع البرق والرعد في السماء مما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض للنزلات البرد.

وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما أعطى الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس وأسفل الكباري حال تجمعها، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.

كما أعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق علي مستوي قري الوحدات المحلية .

وتشهد الأحوال الجوية اليوم الجمعة، طقسا مائلا للدفء نهارًا بارد ليلا، على الوجه البحرى والقاهرة، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة.

ويكون على سواحل البلاد الشمالية، معتدلا نهارًا باردا ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة والرياح نشطة، بينما يكون مائلا للحرارة نهارًا على مدن محافظات الصعيد والجنوب يصاحبه نشاط مثيرة للرمال والأتربة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



هطلت أمطار بغزارة منذ فجر اليوم الجمعة وحتى الآن على مراكز وقرى الدقهلية ، وتراكمت مياه الأمطار في المنطقة المنخفضة من الشوارع، كما امتلأت الشوارع الرئيسية بالمياه.