مركز التجارب والبحوث الزراعية بـ"شوشة"..قصة نجاح بجامعة المنيا

دعا الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أعضاء مجلس الجامعة لزيارة مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة، وذلك لتفقد ما يشهده المركز من طفرة ملموسة في أعمال التطوير والتوسع في رقعته الزراعية، وزيادة في إنتاجيته لمعظم المحاصيل المستزرعة وإنتاجه الحيواني، إلى جانب تفقد الموقف التنفيذي وتطورات العمل الجارية به من القائمين علي التنفيذ.









جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات الجامعة العشرين، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، أعضاء مجلس الجامعة، يرافقهم الدكتور محمود عبد الهادي، المدير التنفيذي لمركز التجارب والبحوث الزراعية, وأعضاء المركز، أمين جامعة المنيا المساعد لشئون المستشفيات الجامعية، ومدير عام التوجيه المالي والإداري بالجامعة، واللواء بدر عمر المستشار الأمني لرئيس الجامعة، ومدير عام رعاية الطلاب، ومدير عام المدن الجامعية، وأمين اتحاد طلاب الجامعة.





وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي أن الزيارة تهدف إلي تعريف أعضاء المجلس بقصة نجاح تحققت علي أرض الجامعة في إدارة ممتلكاتها وتنمية مواردها الذاتية، مشيرًا أن الجامعة تستهدف من دعمها للمركز استكمال طاقته الإنتاجية لإنشاء مجتمع زراعي تنموي متكامل بالمنطقة يعظم الإستفادة من موارد الجامعة، حتي الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، والسعي نحو تدعيمه بعمالة ذات كفاءة عالية، وتطويره إداريًا.





وأكد عزم الجامعة على التطوير الشامل للقطاعات الإنتاجية بالمركز ومواصلة جهودها للنهوض بهذا القطاع الحيوي وإعادة إحيائه.





واستمع أعضاء المجلس لشرح تفصيلي من الدكتور محمود عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز، عن خطة المركز التوسعية لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية المستصلحة به، وتفقد أماكن الزراعات وأنواع المحاصيل المستزرعة، وزيادة عدد الآبار لري أكبر مساحة مخصصة للجامعة بالمنطقة، إلى جانب مد الأراضي التابعة للمركز بالتيار الكهربائي ورفع كفاءتها، وتزويد المزارع الحيوانية بسلالات ممتازة وجديدة من الماعز والإغنام.





وبدأت الجولة بتفقد آبار المياه الجديدة ومحولات التيار الكهربي بفتحة 11، لخدمة الاراضي المستهدف استصلاحها وربطها بالآبار القديمة، كما تفقد أعضاء المجلس الصوب الزراعية للخضراوات المختلفة، والتوسعات الجديدة في زراعة النباتات العطرية والطبية، وتفقد المناطق المزروعة بفسائل النخيل السيوي، ولوحات الشرف لتبرعات أعضاء هيئة التدريس بفسائل النخل، كما تم معاينة قطاع الفاكهة، والقطاع الحيواني.



