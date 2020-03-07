AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مركز التجارب والبحوث الزراعية بـ"شوشة"..قصة نجاح بجامعة المنيا

السبت 07/مارس/2020 - 02:52 م
رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا
Advertisements
ايمن رياض
دعا الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أعضاء مجلس الجامعة لزيارة مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة، وذلك لتفقد ما يشهده المركز من طفرة ملموسة في أعمال التطوير والتوسع في رقعته الزراعية، وزيادة في إنتاجيته لمعظم المحاصيل المستزرعة وإنتاجه الحيواني، إلى جانب تفقد الموقف التنفيذي وتطورات العمل الجارية به من القائمين علي التنفيذ.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات الجامعة العشرين، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، أعضاء مجلس الجامعة، يرافقهم الدكتور محمود عبد الهادي، المدير التنفيذي لمركز التجارب والبحوث الزراعية, وأعضاء المركز، أمين جامعة المنيا المساعد لشئون المستشفيات الجامعية، ومدير عام التوجيه المالي والإداري بالجامعة، واللواء بدر عمر المستشار الأمني لرئيس الجامعة، ومدير عام رعاية الطلاب، ومدير عام المدن الجامعية، وأمين اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي أن الزيارة تهدف إلي تعريف أعضاء المجلس بقصة نجاح تحققت علي أرض الجامعة في إدارة ممتلكاتها وتنمية مواردها الذاتية، مشيرًا أن الجامعة تستهدف من دعمها للمركز استكمال طاقته الإنتاجية لإنشاء مجتمع زراعي تنموي متكامل بالمنطقة يعظم الإستفادة من موارد الجامعة، حتي الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، والسعي نحو تدعيمه بعمالة ذات كفاءة عالية، وتطويره إداريًا.

وأكد عزم الجامعة على التطوير الشامل للقطاعات الإنتاجية بالمركز ومواصلة جهودها للنهوض بهذا القطاع الحيوي وإعادة إحيائه.

واستمع أعضاء المجلس لشرح تفصيلي من الدكتور محمود عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز، عن خطة المركز التوسعية لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية المستصلحة به، وتفقد أماكن الزراعات وأنواع المحاصيل المستزرعة، وزيادة عدد الآبار لري أكبر مساحة مخصصة للجامعة بالمنطقة، إلى جانب مد الأراضي التابعة للمركز بالتيار الكهربائي ورفع كفاءتها، وتزويد المزارع الحيوانية بسلالات ممتازة وجديدة من الماعز والإغنام.

وبدأت الجولة بتفقد آبار المياه الجديدة ومحولات التيار الكهربي بفتحة 11، لخدمة الاراضي المستهدف استصلاحها وربطها بالآبار القديمة، كما تفقد أعضاء المجلس الصوب الزراعية للخضراوات المختلفة، والتوسعات الجديدة في زراعة النباتات العطرية والطبية، وتفقد المناطق المزروعة بفسائل النخيل السيوي، ولوحات الشرف لتبرعات أعضاء هيئة التدريس بفسائل النخل، كما تم معاينة قطاع الفاكهة، والقطاع الحيواني. 

وفي نهاية الجولة اجتمع أعضاء المجلس لمناقشة أي مقترحات من شأنها دعم المركز بالإمكانيات البشرية والمادية وتطويره ورفع انتاجيته.
مركز التجارب والبحوث الزراعية بـ"شوشة"..قصة نجاح بجامعة المنيا
مركز التجارب والبحوث الزراعية بـ"شوشة"..قصة نجاح بجامعة المنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنيا: نجحنا في زراعة 320 فدانًا بمزرعة البحوث بشوشة

مستقبل وطن يستضيف وزير الزراعة لاستعراض خطة تطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.. ورئيس الحزب: القيادة السياسية تتبنى حدوث نهضة حقيقية فى كل الاتجاهات

القصير يفتتح ورشة التغيرات المناخية وتأثيراتها في قطاعي الزراعة والمياه عربيًا

وزير الزراعة: خصصت يوما أسبوعيا لمقابلة نواب الشعب

منها منح 10 أفدنة لكل شاب.. تعرف على توصيات النواب لدعم الفلاح والزراعة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الدستورية بخصوص مدة الخدمة العسكرية والوطنية

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. وبادجى يقود الهجوم

احذر يا أهلي.. تعرف على تشكيل صن داونز

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 صور تكشف جمال لجين عضاضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء

شاهد.. "صدى البلد" داخل مستشفى العزل لمصابي الكورونا بدمياط