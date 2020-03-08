جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للمرأة





واشارت ا. د هند الهلالي استاذ السموم بكلية الطب ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، الدور الذي تقوم به الوحدة والاجراءات التي تتخذ ضد من يقوم بالتحرش، وكذلك ما تقدمه وحدة الدعم النفسى بالجامعة والتابعة لقطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتي أخذت على عاتقها مسئولية توفير كافة أشكال الدعم النفسي و المعنوي لأبنائها الطلاب وبخاصة المقيمين في المدن الجامعية ؛ بهدف تقليل شعورهم بالاغتراب و توفير الجو الأسري والاستقرار النفسي ،بما ينعكس على أدائهم الدراسي و حياتهم الجامعية ككل وذلك علي أعلى من الدعم، حيث يتم التعامل معها وفق ما تتطلبه من خلال كبار أساتذة الطب النفسي بكلية الطب بالجامعة، وبرعاية كاملة من ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ؛ بهدف توفير بيئة نفسية وصحية آمنة لهم وذلك بدون مقابل لطلاب الجامعة . كما قدمت الشاعرة اميرة البيلي بعض قصائدها الشعرية، استعرضت الشاعرة اميرة البيلي تجربتها الشخصية وكيف تحولت من الاحباط الي التفاؤل، وقدمت بعض قصائدها الشعرية وسط تفاعل كبير من الطلاب ،وقدم استشاريين الطب النفسي بعض الارشادات عن كيفية التعامل النفسي مع حالات التحرش والتي تبدأ من الثقة بالنفس، طلب الدعم النفسي بالاضافة الي السلوكيات التي من شأنها مواجهة الاحساس بالعجز الداخلي.

وفي ختام الندوة تم تكريم السادة الضيوف والتقاط الصور التذكارية واشارت ا. د هند الهلالي استاذ السموم بكلية الطب ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، الدور الذي تقوم به الوحدة والاجراءات التي تتخذ ضد من يقوم بالتحرش، وكذلك ما تقدمه وحدة الدعم النفسى بالجامعة والتابعة لقطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتي أخذت على عاتقها مسئولية توفير كافة أشكال الدعم النفسي و المعنوي لأبنائها الطلاب وبخاصة المقيمين في المدن الجامعية ؛ بهدف تقليل شعورهم بالاغتراب و توفير الجو الأسري والاستقرار النفسي ،بما ينعكس على أدائهم الدراسي و حياتهم الجامعية ككل وذلك علي أعلى من الدعم، حيث يتم التعامل معها وفق ما تتطلبه من خلال كبار أساتذة الطب النفسي بكلية الطب بالجامعة، وبرعاية كاملة من ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ؛ بهدف توفير بيئة نفسية وصحية آمنة لهم وذلك بدون مقابل لطلاب الجامعة .كما قدمت الشاعرة اميرة البيلي بعض قصائدها الشعرية، استعرضت الشاعرة اميرة البيلي تجربتها الشخصية وكيف تحولت من الاحباط الي التفاؤل، وقدمت بعض قصائدها الشعرية وسط تفاعل كبير من الطلاب ،وقدم استشاريين الطب النفسي بعض الارشادات عن كيفية التعامل النفسي مع حالات التحرش والتي تبدأ من الثقة بالنفس، طلب الدعم النفسي بالاضافة الي السلوكيات التي من شأنها مواجهة الاحساس بالعجز الداخلي.

حيث اشار ا. د مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب الي إنشاء وحدة مواجهة التحرش قبل اربعة سنوات الي جانب عمل برامج تدريبية لمواجهته، موضحا ان الانسان عندما يتعرض للعنف فإن ذلك يتواجد بداخل عقله الباطن ومع تراكم هذا الشعور فإنه يؤدي الي حدوث اختلال في الصحة النفسية. واوضحت ا. د هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ان المرأة المصرية الان تعيش ازهي عصورها، من حيث توليها للعديد من المناصب القيادية بالدولة وكذلك مجلس النواب، مؤكدة علي أهمية الدور الايجابي للإعلام في تغيير الصورة النمطية للمرأة وعدم تصويرها في صورة استهلاكية، وتقديم الصورة الواقعية الإيجابية للمرأة المصرية، تضحياتها، ودورها البارز في المجتمع، من اجل تغيير ال‘عتقدات والأفكار المغلوطة عن المرأة.