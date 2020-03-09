مسيرة التغيير لن تقف.. أول تعليق لـ رئيس الوزراء السوداني بعد نجاته من محاولة اغتيال

طمأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الشعب عليه بعد تعرضه اليوم الاثنين، لمحاولة اغتيال بسيارة مفخخة.





وقال حمدوك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي".





وأضاف "هذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".





وكانت وسائل إعلام عربية وسودانية، أعلنت أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك نجا، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم.





وأفاد التليفزيون السوداني، بنقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مكان آمن بعد نجاته من محاولة اغتيال.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مجلس الوزراء السوداني قوله إن كل لقاءات حمدوك المجدولة تم إلغاؤها اليوم.





وأشارت المعلومات إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير سيارة حمدوك.





وأفاد شهود عيان بأن الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.





ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد هذا الانفجار الذي كان يستهدف لاغتيال رئيس الوزراء السوداني.





وأكد مدير مكتب حمدوك لصحيفة "إرم نيوز" الإماراتية، أن رئيس الوزراء نجا من محاولة اغتيال رغم أن سيارته تدمرت بالكامل.





وذكر شاهد عيان لـ"إرم نيوز" أن الموكب تعرض لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة من نوع "اكسنت"، لافتا إلى أن رجال المرور أوقفوا السيارة لعبور موكب حمدوك، لكنها انفجرت بالتزامن مع مرور الموكب.