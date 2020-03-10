إصابة قائد كبير بالجيش الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن الجيش الأمريكي أن قائد القوات الأمريكية في أوروبا الفريق كريستوفر كافولي ربما قد أصيب بفيروس كورونا.





وأضاف في بيان أن "كافولي" وعدد من الموظفين من الولايات المتحدة ربما أصيبوا بالفيروس خلال خلال مشاركتهم في مؤتمر عقد مؤخرا في أوروبا.





وأوضح أن قائد الجيش الأمريكي في أوروبا يمارس حاليا "المراقبة الذاتية" ويقوم بمهماته العملية عن بعد.





وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمريكي بأن المؤتمر الذي ربما أصيب خلاله كافولي، عقد في مدينة ويسبادين الألمانية الأسبوع الماضي بمشاركة قادة قوات برية لعدد من الدول.





وأشار المسؤول إلى أن أحد المشاركين في هذا المؤتمر، أكد إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.