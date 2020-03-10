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أخبار البلد

وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:17 م
أعمال الجمعية العمومية
أعمال الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
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أحمد أبوشوشة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل  اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تم مناقشة  الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/2019 وكذلك إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

خلال الاجتماع أكد الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة  لنظم الإدارة والتشغيل الجيد خاصة والحرص على  استمرار تقديم خدمات مميزة للركاب مشيدا بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق، حيث ينقل المترو ما يقرب من 3 ملايين راكب يوميا. 

وفى نهاية الاجتماع شدد وزير النقل بتطهير جميع القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة يوميًا أثناء و بعد إنتهاء التشغيل ، وأيضًا وضع ملصقات معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بالحالة وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وأيضًا التنويه من خلال الإذاعة الداخلية بجميع محطات الخطوط الثلاثة بأساليب الوقاية من المرض ، كما أصدر الوزير تعليمات بزيادة الدفع بقطارات إضافية بالمحطات المزدحمة لمنع التجمعات والازدحام بالمحطات .
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