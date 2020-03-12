في ذكرى رحيل نجوى سالم.. سر انتحارها ومساعدتها لفنان شهير

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة نجوى سالم التى ظهرت فى عدد من الأدوار الثانوية حيث برعت في أدائها لتظل هذه الأعمال محفورة فى وجدان المشاهد العربي.

تزوجت من الناقد الفني عبد الفتاح البارودي عام 1970 بعد أن رأى استقامتها وتدينها وحرصها على أداء العبادات.

تزوجت من الناقد الفني عبد الفتاح البارودي عام 1970 بعد أن رأى استقامتها وتدينها وحرصها على أداء العبادات.

وحاولت نجوى سالم الانتحار بعد وفاة والدتها وكانت لها محاولة أخرى بسبب الاكتئاب الذي حل بها بسبب عدم استعانة المخرجين بها للعمل.



