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فن

في ذكرى رحيل نجوى سالم.. سر انتحارها ومساعدتها لفنان شهير

الخميس 12/مارس/2020 - 07:49 ص
نجوى سالم
نجوى سالم
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة نجوى سالم التى ظهرت فى عدد من الأدوار الثانوية حيث برعت في أدائها لتظل هذه الأعمال محفورة فى وجدان المشاهد العربي.

تزوجت من الناقد الفني عبد الفتاح البارودي عام 1970 بعد أن رأى استقامتها وتدينها وحرصها على أداء العبادات. 

وحاولت نجوى سالم الانتحار بعد وفاة والدتها وكانت لها محاولة أخرى بسبب الاكتئاب الذي حل بها بسبب عدم استعانة المخرجين بها للعمل.

وعرفت نجوى سالم بشهامتها تجاه زملائها في الفن، فهي الفنانة الوحيدة التي لازمت الفنان عبد الفتاح القصري في محنة مرضه وظلت بجانبه حتى رحيله، وكانت قد حصلت على شقة من محافظ القاهرة ليقيم فيها القصري بعد أن انهار المنزل الذي كان يسكن فيه، وتمكنت من الحصول على جهاز تليفزيون للقصر ليرفه عنه أثناء المرض من صلاح عامر رئيس مؤسسة السينما والمسرح.
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