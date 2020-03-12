AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز: المنافسة على الدوري صعبة.. وهدفنا المركز الثاني

الخميس 12/مارس/2020 - 03:51 م
محمود فتح الله، المدرب
محمود فتح الله، المدرب العام لفريق "بيراميدز"
Advertisements
نور عادل
أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق "بيراميدز"، أن هدف الفريق حاليًا هو التركيز على مسابقة الدوري الممتاز، في ظل وجود وقت طويل قبل مواجهة حوريا الغيني في الدور نصف النهائي بالكونفيدرالية. 

وقال "فتح الله" في تصريحات إذاعية: "المنافسة على الدوري صعبة للغاية، نحتاج لتعثر الأهلي في عدد كبير من المباريات، لكن بشكل عام أرى أن الأهلي حسم الدوري بنسبة كبيرة". 

وتابع فتح الله "هدفنا المحلي هذا الموسم هو الوصول للمركز الثاني، وذلك سيكون مركزا مناسبا للفريق، بعد تواجدنا بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي". 

وأردف "أتوقع أن يحسم شكل المربع الذهبي، في الدوري بالموسم الحالي مع صافرة الحكم بالجولة الأخيرة، كما سيكون هناك منافسة قوية مع الزمالك والمقاولون على المركز الثاني". 

وزاد لاعب الزمالك السابق "نضع ضمن طموحاتنا أيضا المنافسة وحصد لقب كأس مصر، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الفريق". 

وعن لقاء حوريا الغيني، قال فتح الله "اللقاء صعب للغاية خصوصا المواجهة التي ستقام في غينيا، كما يعتبر المنافس من الأندية الكبيرة في أفريقيا". 

واختتم تصريحاته قائلا "الكرة المصرية تعيش حالة رائعة بعد وصول الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما يسير بيراميدز بالكونفيدرالية". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير يطالب الجماهير باحترام فريق الزمالك

ديديه جوميز.. قصة مدرب عاشق للبطولات ولا يحب التراجع للخلف

أمير عزمي: الزمالك سيعود.. وكهربا ليس عليه «عفريت».. وشيكابالا مش جاى يعتزل.. شاهد

غياب عبد الله السعيد عن مباراة الأهلي.. محمود فتح الله يصدم بيراميدز

تعرف على مشوار المصري وبيراميدز في الأدوار النهائية بالكونفيدرالية

بيراميدز: مواجهة زاناكو صعبة.. وهدفنا التتويج بلقب الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

شاهد ... إيمي طلعت زكريا تتألق في أحدث ظهور

موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد وتستمر حتى السبت.. فيديو

دعاء الرسول عند المطر.. وعند الريح والرعد والبرق

أهالي النجيلة يشتكون من جلوس أحد مصابي الكورونا في شرفة الحجر الصحي

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

متلبسيش عدسات .. 7 حاجات لازم تعملها لمواجهة العاصفة الترابية

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها