بيراميدز: المنافسة على الدوري صعبة.. وهدفنا المركز الثاني

أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق "بيراميدز"، أن هدف الفريق حاليًا هو التركيز على مسابقة الدوري الممتاز، في ظل وجود وقت طويل قبل مواجهة حوريا الغيني في الدور نصف النهائي بالكونفيدرالية.





وقال "فتح الله" في تصريحات إذاعية: "المنافسة على الدوري صعبة للغاية، نحتاج لتعثر الأهلي في عدد كبير من المباريات، لكن بشكل عام أرى أن الأهلي حسم الدوري بنسبة كبيرة".





وتابع فتح الله "هدفنا المحلي هذا الموسم هو الوصول للمركز الثاني، وذلك سيكون مركزا مناسبا للفريق، بعد تواجدنا بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي".





وأردف "أتوقع أن يحسم شكل المربع الذهبي، في الدوري بالموسم الحالي مع صافرة الحكم بالجولة الأخيرة، كما سيكون هناك منافسة قوية مع الزمالك والمقاولون على المركز الثاني".





وزاد لاعب الزمالك السابق "نضع ضمن طموحاتنا أيضا المنافسة وحصد لقب كأس مصر، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الفريق".





وعن لقاء حوريا الغيني، قال فتح الله "اللقاء صعب للغاية خصوصا المواجهة التي ستقام في غينيا، كما يعتبر المنافس من الأندية الكبيرة في أفريقيا".



