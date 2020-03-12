رئيس الوزراء يتواصل مع محافظ دمياط عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة موجة الطقس السيئ





تواصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة الجهود التى تبذلها الأجهزه المختلفة بالمحافظة لمواجهة الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ومن المتوقع أن تستمر حتى السبت المقبل وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وأوضحت المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة منذ مساء أمس والدفع بالمعدات اللازمة والأطقم الفنية بالإضافة إلى التأكيد على التواجد الميدانى المستمر على مدار اليوم لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف المناطق، فضلًا عن انعقاد غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول..





كما اطمأن رئيس الوزراء من محافظ دمياط على عدم وجود أي مشكلات أو طوارئ حدثت حتى الآن واستعداد المحافظة لمواجهة أي موقف قد يحدث..