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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مفاجأة لمستخدمي Gmail.. إزاي تلغي طلبات الصداقة المهملة على فيسبوك

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا..
أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مفاجأة لمستخدمي Gmail.. إزاي تلغ
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قسم التكنولوجيا


تسعى مجموعة NSO الإسرائيلية، لرفع شكوى قضائية ضد فيسبوك "Facebook"، في محكمة ولاية كاليفورنيا، بسبب عدم التزام شركة عملاق التواصل الاجتماعي بالقانون الدولي فيما يتعلق بدعواها ضد شركة برامج التجسس، وفقا لوكالة "رويترز".

وقد قامت شركة واتساب المملوكة لفيسبوك برفع دعوى قضائية ضد NSO الإسرائيلية في شهر أكتوبر الماضي، بعد العثور على أدلة على أن شركة التجسس قد أساءت استخدام ثغرة في برنامج التراسل الشهير لاختراق مئات الهواتف الذكية عن بعد.

وبعد عدم ظهور ممثلين عن الشركة الإسرائيلية في المحكمة، كتب كاتب محكمة في كاليفورنيا إشعارا بالتخلف عن الحضور ضد NSO الأسبوع الماضي.

ولكن الشركة الإسرائيلية قالت إنها لم تحضر تنفيذا لبنود القانون الدولي المعروف باسم اتفاقية لاهاي.

وادعت NSO أن فيسبوك أخفت عن المحكمة حقيقة أن المدعى عليهم لا يخضعون لقوانين اتفاقية لاهاي، في حين أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الشركة الأمريكية قبل يومين أن العمل بموجب اتفاقية لاهاي لم يكتمل، مما يعني عدم قانونية تقديم طلب المثول.

وجاء في وثائق قدمتها NSO في محكمة شمال مقاطعة كاليفورنيا هذا الأسبوع "يجب إعادة تقديم طلب المثول"، وفقًا للشركة.

وطلبت مجموعة NSO الإسرائيلية من المحكمة فرض عقوبات تبلغ حوالي 17 ألف دولار لتغطية أتعاب المحامين وتكاليفهم.

وقدمت فيسبوك أيضا وثائق هذا الأسبوع تطلب من المحكمة أن تضع جانبا قضية عدم الامتثال حتى يمكن متابعة القضية بناء على الأسس الموضوعية.

وقالت فيسبوك إنها "سعت بجد" لمحاكمة NSO وفقا لبنود اتفاقية لاهاي، ولكن السلطة المركزية الإسرائيلية لم تصدر بعد شهادة رسمية للموافقة على الاتفاقية.

وأضافت في الوثائق أن "على المحكمة أن ترفض طلب المدعى عليهم بتأجيل هذه القضية".

وقد أثارت دعوى فيسبوك، إلى جانب رسائل التنبيه التي أرسلتها واتساب إلى مئات المستخدمين الذين يزعم أنهم تأثروا بعملية القرصنة، الجدل حول أعمال المراقبة التي تقوم بها الشركة الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.

وتحظى القضية بمتابعة مكثفة، ليس من ناحية خطورة التجسس التقني فحسب، ولكن أيضا لأنه من غير المألوف أن يقاضي مزود خدمة رئيسي شركة قرصنة نيابة عن مستخدميها.
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