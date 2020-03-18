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توك شو

رامي رضوان يوجه طلبًا لـ وزارة الصحة على الهواء.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:46 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
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هاني حسين
ناشد الإعلامي رامي رضوان،  مجلس الوزراء ووزارة الصحة بزيادة أعداد مستقبلي المكالمات الهاتفية على الخط الساخن 105 المخصص للإبلاغ عن كل شيء مرتبط بـ فيروس كورونا.

وشرح الإعلامي رامي رضوان، طريقة صنع الكمامات في المنزل بطرق سهلة بدلا من شرائها بأسعار مرتفعة، وذلك على الهواء مباشرة.

وقال رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "هناك أكثر من طريقة لصنع الكمامات في المنزل  ويمكن صنعها باستخدام المناديل المبللة".

وقام رامي رضوان بعمل فتحة في طرفي المنديل المبلل وارتدائه على الهواء.

وأضاف رامي رضوان، "هناك طريقة أخرى سهلة ويمكن تنفيذها بـ طبقة من المناديل ويتم طي المنديل، ثم يوضع رباط مطاطي في طرفيه وتتحول إلى كمامة تفي بالغرض".
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