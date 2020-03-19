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رياضة

مرتضى هيضربه بالنار.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة بسبب عقوبة مباراة السوبر

الخميس 19/مارس/2020 - 10:39 ص
شيكابالا
شيكابالا
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نور عادل
هاجم محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، وذلك بسبب العقوبة الموقعة عليه بسبب ما قام به في مباراة السوبر المصري.

وقال محمود عبد الرازق شيكابالا، في تصريحات لقناة الزمالك، إن "الجميع يتحدث عن أنه كان يجب ألا يفعل هذا التصرف، ولكن لماذا لم يتساءل عن سبب قيام شيكابالا بهذا؟".

وأضاف: "تقول إنني خدشت حياء أختك ووالدتك وزوجتك وهم يجلسون معك تشاهد المباراة، ولكن أنت تسبني بأمي المتوفاة وزوجتي فترى الأمر عاديًا".

وتابع: "يتم سبي في كل مرة ولكن أين حقي إذا جاء في مرة لما كنت رديت بعد ذلك لكن بما إنك لا تجلب لي حقي فأنا أعرف جيدًا كيف أحصل عليه".

واستطرد: "دائمًا يقال إنني المخطئ، ولكن لابد أن يعرف الجميع  سبب رد فعلي، ونادي الزمالك والإدارة وقفوا معي في هذه المشكلة بشكل كبير، ومرتضى منصور، رئيس النادي، قال لي لو أحد تحدث عن زوجتي بهذا الشكل سأضربه بالنار".

وأردف: "مجلس الإدارة، ومرتضى منصور وأمير مرتضى، جلسا معي وقدما الالتماس ومنتظرين، ولم يحدث تحقيقا معي، ومرتضى تعرض لغرامة مالية وهو لم يذهب للملعب، ماذا لو ذهب للمباراة؟".

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة قرر إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك، 8 مباريات بسبب قيامه بفعل فاضح في اعقاب الاحتفال بتتويج الزمالك بالسوبر المصري على حساب النادي الأهلي في أبوظبي.
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