الصحة العالمية: أكثر من 20 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا بشرق المتوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".



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وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وجاءت موزعة على 23 دولة كالتالي:

أفغانستان 22 حالة، متعافي 1.

فلسطين 47 حالة.

الإمارات 140 حالة، تعافي منهم 31 حالة.

الأردن 56 حالات وحالة متعافاة.

إيران 18407 حالات، المتعافون 5389 ، توفى منهم 1284 حالة.

باكستان 302 حالة، تعافي 5 حالات، وتوفي 2.

البحرين 269 حالة، تعافي 95 منهم، وحاله متوفاه.

تونس 39 حالة.

جيبوتي حاله.

السودان حالة و توفيت.

سوريا لايوجد.

الصومال حالة واحده.

العراق 177 حالة، المتعافون 43 حالة، منهم 12 وفاة.

عمان 39 حالة، منهم 13 متعافون.

قطر 452 حالة، واربع حالات متعافاة.

الكويت 148 حالة، تعافي 18 منهم.

لبنان 149 حالة، منهم 2 متعافي، 4 حالات وفاة.

ليبيا لايوجد.

مصر 210 حالات، تعافي 28، 6 وفاه.

المغرب 61 حالة، تعافت حالتان، وتوفي 2.

السعودية 238 حالة، وتعافي 8 حالات.

اليمن لايوجد.









بإجمالي عدد حالات طبقا للبيانات الواردة من وزارات الصحة، 20759 حالة ، تعافي منهم 5640 ، 1312 حالة وفاة.