أحمد موسى يوجه التحية إلى محافظ القاهرة على جولته لمتابعة غلق المطاعم والمقاهي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قام بجولة تفقدية في القاهرة من أجل متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في السابعة مساء للحد من انتشار فيروس كورونا .
ووجه موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، التحية لمحافظ القاهرة على الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة قرار غلق المقاهي والمطاعم .
وتابع :" لازم نلتزم بالقرارات والهدف من تلك القرارات عدم مضايقة الناس ولكن للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى كل المطاعم والمقاهي الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والإغلاق في تمام الساعة الـ7 مساء للحد من انتشار فيروس كورونا".
وتابع موسى:" تواجد المواطنين في الشوارع الموسكي في زحام شديد ده تهريج ونكون عرضة لانتقال فيروس كورونا بين الجميع بكثرة ".
وتابع :" الدولة اتخذت كل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والامر بين أيدي المواطنين وعلى المواطنين تقليل التواجد في الشارع".