أحمد موسى يوجه التحية إلى محافظ القاهرة على جولته لمتابعة غلق المطاعم والمقاهي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قام بجولة تفقدية في القاهرة من أجل متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في السابعة مساء للحد من انتشار فيروس كورونا .





ووجه موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، التحية لمحافظ القاهرة على الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة قرار غلق المقاهي والمطاعم .



