AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يوجه التحية إلى محافظ القاهرة على جولته لمتابعة غلق المطاعم والمقاهي

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:01 ص
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن اللواء خالد عبد العال  محافظ القاهرة  قام بجولة تفقدية في القاهرة من أجل متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في السابعة مساء للحد من انتشار فيروس كورونا .

ووجه موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  التحية  لمحافظ القاهرة على الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة قرار غلق المقاهي والمطاعم .

وتابع :"  لازم نلتزم  بالقرارات  والهدف من تلك القرارات عدم مضايقة الناس ولكن للحد من انتشار فيروس كورونا،  وعلى كل  المطاعم والمقاهي   الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والإغلاق في تمام الساعة الـ7 مساء  للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع  موسى:"  تواجد المواطنين في الشوارع الموسكي في زحام شديد ده تهريج ونكون عرضة  لانتقال فيروس كورونا بين الجميع بكثرة ".

وتابع :"  الدولة اتخذت كل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والامر بين أيدي المواطنين وعلى المواطنين تقليل التواجد في الشارع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من انتشار كورونا.. إيطاليا تغلق كل المطاعم والمقاهي فى روما.. شاهد

بسبب كورونا.. برلمانى يطالب بإغلاق المطاعم والكافيهات وزيادة قطارات مترو الأنفاق

أحمد موسى منفعلا: فضوا الشوارع يا ناس فيروس كورونا ده تسونامي.. فيديو

لازم نلتزم.. أحمد موسى يستعرض غلق المقاهي والمطاعم من المحافظات.. فيديو

محافظ الغربية: غرامات وسحب رخص الممتنعين عن غلق المطاعم والمقاهي

مراسل صدى البلد: محال منطقة وسط البلد التزمت بقرار رئيس الوزراء وأغلقت في الـ 7 مساء

ترشيحاتنا

مكتبة رقمية إلكترونية مجانية لتعويض طلاب المدارس عن تعليق الدراسة .. اعرف تفاصيلها الآن

عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى الـ 100 ألف في أوروبا

وزير التعليم: لم ولن يتم حذف أي جزء من أي منهج.. فيديو

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

التموين : ندرس إنتاج كولونيا 555 وتوزيعها بالأسواق كمطهرات .. شاهد

بيان هام من الأزهر حول امتحانات نهاية العام

AdvertisementS

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل

حقيقة إعلان شركة تويوتا مسابقات من أجل الفوز بسيارة جديدة

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل