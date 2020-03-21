طبيب مصري متعاف من كورونا يروي تجربته مع المرض.. فيديو

عرضت فضائية العربية فيديو لطبيب مصري معافٍ، قال فيه الدكتور أحمد محمد عبدالله، دكتور بمستشفي صدر دمياط، إنه خرج بالأمس من الحجر الصحى بعد تعافيه من الفيروس.





وأوضح أحمد محمد عبدالله، أنه أثناء مروره على الحالات المحتجزة بالمستشفى وجد حالة اشتباه بفيروس كورونا بينهم.





وأضاف أنه بعد التأكد من وجود حالات ايجابية بالفيروس، تم الكشف على الطاقم الطبي بالكامل، واكتشف إصابته بفيروس كورونا، وبعدها توجهه إلى مستشفى الإسماعيلية ليتم وضعه فى الحجر الصحى.



