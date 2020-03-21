أخبار البرلمان| لهذه السبب عيّن السيسي مستشارا صحيا.. وتحرك برلماني لفرض حظر التجوال لعدم التزام بعض المواطنين بإجراءات الحكومة





أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، صدور القرار رقم (23)لسنة 2020، بوقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد مجلس النواب والاكتفاء برفع الآذان فقط بالصيغة التي أقرتها وزارة الأوقاف اعتبارًا من اليوم 21/3/2020 ولمدة أسبوعين.









أكد النائب اشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اهمية القرار الصادر عن الرئيس السيسي بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين في منصب مستشار الرئيس للشؤون الصحية، منوها بالقرار، معتبرا انه جاء في الوقت المناسب وللرجل المناسب. فتاج الدين يمتلك خبرة صحية عريضة لايمكن الاستهانة بها.









ناشدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الحكومة ضرورة إصدار قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية بسبب فيروس كورونا، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال عدوى كورونا لهم.









أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، انه صدر القرار رقم (22) لسنة 2020، بتنظيم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر مجلس النواب والذي يلزم بخضوع جميع المترددين على حرم مجلس النواب سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافي من العاملين المؤهلين من القطاع الطبي للمجلس.













طالبت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوفير كمامات وكحولات ومستلزمات طبية خاصة بالوقاية من فيروس كورونا على بطاقات التموين.













وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي وضع عدد من الضوابط لإجراء أي اتصال إلكتروني يهدف الي التسويق المباشر.













أكدت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن قرارات المؤسسات الدينية سواء بتعليق صلاة الجمعة والجماعة وغلق الكنائس، يوضح الدور الوطني للمؤسسات الدينية والاصرار على حماية أرواح المواطنين وتغليبها فوق أي اعتبار وإعلاء المصلحة العامة والامن القومي للبلاد.













أكدت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر، أن الخطوات الإحترازية التى تمت من جانب المؤسسات الدينية على مستوى الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف، تدعم جهود الدولة المصرية، فى مواجهة فيروس كورونا، ورسالة حاسمة للمواطنين بخطورة الوضع.











