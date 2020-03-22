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رياضة

اخبار النادي الأهلي اليوم.. جلسة طارئة بين الخطيب وحسام عاشور.. تجديد التعاقد مع فايلر

الأحد 22/مارس/2020 - 10:12 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق نهائي مع السويسري رينيه فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم إضافي.

قال أسامة عرابي كابتن النادي الاهلي السابق، إن حسام عاشور أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ القلعة الحمراء، وحقق الكثير من البطولات المحلية والإفريقية.

علق إبراهيم سعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق بالنادي الأهلي على رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بناء على قرار رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر .

وجه عماد متعب نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي رسالة إلى حسام عاشور بعد إعلان رحيله عن جدران القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الكروى الجارى.

تسود حالة كبيرة من الغموض والجدل بشأن استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.

كشف الإعلامى سيف زاهر، عبر برنامجه التليفزيونى، أن هناك جلسة عاجلة ستجمع بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

كتب النادي الأهلى السطر الأخير فى حكاية شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعد الموافقة على رحيله وعدم تجديد التعاقد معه بشكل رسمى .

عرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا عن اجتماع نجوم الأهلي والزمالك في حب الخير.




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