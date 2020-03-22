اخبار النادي الأهلي اليوم.. جلسة طارئة بين الخطيب وحسام عاشور.. تجديد التعاقد مع فايلر

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق نهائي مع السويسري رينيه فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم إضافي.

عرابي كابتن النادي الاهلي السابق، إن حسام عاشور أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ القلعة الحمراء، وحقق الكثير من البطولات المحلية والإفريقية.

قال أسامة عرابي كابتن النادي الاهلي السابق، إن حسام عاشور أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ القلعة الحمراء، وحقق الكثير من البطولات المحلية والإفريقية.

علق إبراهيم سعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق بالنادي الأهلي على رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بناء على قرار رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر .

علق إبراهيم سعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق بالنادي الأهلي على رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بناء على قرار رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر .

بعد إعلان رحيله عن جدران القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الكروى الجارى.

نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي رسالة إلى

جلسة طارئة بين محمود الخطيب وحسام عاشور فى الأهلي

كشف الإعلامى سيف زاهر، عبر برنامجه التليفزيونى، أن هناك جلسة عاجلة ستجمع بين

، رئيس النادي الأهلي، وحسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة.