الفرع الدولي لجامعة القاهرة.. على الطراز العريق.. بمواصفات عالمية

على قدم وساق، تسابق جامعة القاهرة الزمن للانتهاء من بناء فرعها الدولي، الذي يتطلع أن يحولها إلى الجيل الثالث، جامعة دولية بمواصفات عالمية، تمت من أيام تشطيب المرحلة الأولى لها، والتي ظهرت على طراز الجامعة الأم بالجيزة.



ووضع رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، حجر الأساس لبناء الفرع الدولي للجامعة في 29 أبريل 2018، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وفي 12 مارس من الشهر الجاري، وقعت الجامعة مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية عقد تشطيبات المرحلة الأولى للفرع الدولي.

برامج أكاديمية جديدة بالتعاون مع جامعات عالمية

ويضم الفرع مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة الجاهزة للإطلاق والعمل فور الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة وتتضمن برامج: العلوم المالية والإدارية، والعلوم السياسية والاقتصاد، وعلوم القانون، وعلوم الأرض، والفيزياء المتقدمة، والعلوم الهندسية، بالإضافة إلى العلوم البيولوجية، والعلوم الإنسانية، وبرامج متنوعة أخرى، تضم حوالى 30 برنامجا بالتعاون مع جامعات لها مكانتها وتصنيفها على المستوى الدولي ومنظمات ومؤسسات دولية.

تحول جامعة القاهرة إلى الجيل الثالث



من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، حرصه على أن يكون الفرع الدولي على نفس مستوى الصرح الأصلي العريق للجامعة، وأن يحمل روحه لكن بمواصفات حديثة حتى يتم صناعة تراث جديد يستطيع أن يقوم بدور جامعة دولية ذات وظائف عالمية، موضحًا أن الفرع الدولى سيكون السبيل أمام جامعة القاهرة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث من خلال الانتقال بمنظومة التعليم العالى فى الجامعة نحو العالمية من خلال برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا والدراسات المهنية بالشراكة مع جامعات دولية ذات ترتيب مرموق فى تخصصاتها.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الفرع الدولي الجديد للجامعة سينطلق موظفًا لمدخل تعليمي يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة، ويعمل على تأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الإيجابية في بيئة عالمية تفاعلية لتقديم خدمة تعليمية تتيح للدارسين الانخراط الفاعل في العلم والتصدي للمشكلات المحلية والقضايا العالمية عن طريق تقديم برامج تدعم قيم الابتكار والإبداع، والجودة، والتعاون، والثقة والمساءلة، والمسئولية الاجتماعية، والتعلم المستمر، والمرونة وتمكين الشباب والتنمية المستدامة.





شروط الالتحاق بالفرع الدولي لجامعة القاهرة

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الفرع الدولي للجامعة سيكون خاضعا لقواعد التنسيق ضمن القبول بالجامعة الأم، موضحًَا أنه سيكون له تنسيق داخلي مثل تنسيق الالتحاق بالبرامج الجديدة المزدوجة والمشتركة مثل السوربون وجورجيا وكامبريدج ومانشيستر؛ وعلى سبيل المثال من الممكن أن يكون من بين الضوابط والشروط المؤهلة للالتحاق مجموع اللغات ومجموع المواد المؤهلة للتخصص.





موعد افتتاح الفرع الدولي لجامعة القاهرة



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه من المتوقع الافتتاح خلال عامين، موضحًا انتهاء الهيكل الخرساني للمرحلة الأولى من المشروع، وتم اختيار وإعداد البرامج الأكاديمية التخصصية التي تدرس بالجامعة، كما تم الانتهاء من الهيكل الإداري، لافتا إلى أن جميع تكاليف المشروع تحملتها جامعة القاهرة حتى الآن، وأن الجامعة تحتاج إلى دعم مالي لاستكمال المشروع.