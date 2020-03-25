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أخبار العالم

خبر صادم للإسرائيليين.. وزير الجيش يعلن الاستعداد لموجة إصابات شديدة بـ كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:56 م
خبر صادم لجمهور إسرائيل
خبر صادم لجمهور إسرائيل
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سمر صالح
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأربعاء عن نبأ صادم بخصوص تفشي فيروس كورونا المستجد فى إسرائيل.

وأكد بينيت أن تل ابيب تقترب من موجة إصابات شديدة وأنها ستشهد نسبة كبيرة من الحالات الخطيرة.

وأعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابيين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 إلى 2170 حالة والوفاة إلى 5 حالات.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الثلاثاء، عن استعداده للمشاركة بفرض الإغلاق في إسرائيل، حيث سيُخصص بالمرحلة الأولى 8 وحدات عسكرية، فرقة واحدة لكل منطقة، والجنود لن يكونوا مسلحين وسيرافقون رجال الشرطة خلال أدائهم لمهامهم.
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