كورونا مع دخول رمضان.. دعاء الإفتاء من 4 كلمات يحصد 25 ألف آمين يارب

حاز منشور دار الإفتاء المصرية، عن دعاء رمضان من أربع كلمات ما يقرب من خمسة وعشرين ألف تفاعل، تنوعت ما بين الإعجاب والمشاركة والتعليق بعبارة «آمين يارب العالمين»، وذلك تزامنًا مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من دول العالم، والذي لقى الآلاف حتفهم بسببه.













ونشرت « الإفتاء » عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعاء رمضان من أربع كلمات هي: «اللهُمَّ رمضان بِلا وباء»، فعلق عليه 4.7 ألف فرد من رواد التوصل الاجتماعي ، فضلًا عن 3.9 ألف مشاركة، كما حاز على 18157 إعجابا ، وأحزن 120 شخصا وأحبه 4600 شخص ، فوصل إجمالي التفاعل مع هذا الدعاء 25 ألفا خلال سبع ساعات فقط من تداوله.





أولًا: إنه ينبغي للمسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء. وكانت دار الإفتاء المصرية، قدمت أربع توصيات لمواجهة فيروس كورونا الوباء المنتشر حاليًا في العالم وقتل الآلاف من البشر، وهي









وأضافت: ثانيًا: إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.









وتابعت: ثالثًا: شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا و مساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله.









وأكملت: رابعًا: على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» الآية 195 من سورة البقرة.







