AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كورونا مع دخول رمضان.. دعاء الإفتاء من 4 كلمات يحصد 25 ألف آمين يارب

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:36 م
كورونا مع دخول رمضان..
كورونا مع دخول رمضان.. دعاء الإفتاء من 4 كلمات
Advertisements
أمل فوزي
حاز منشور دار الإفتاء المصرية، عن دعاء رمضان من أربع كلمات ما يقرب من خمسة وعشرين ألف تفاعل، تنوعت ما بين الإعجاب والمشاركة والتعليق بعبارة «آمين يارب العالمين»، وذلك تزامنًا مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من دول العالم، والذي لقى الآلاف حتفهم بسببه.


اقرأ أيضًا..

ونشرت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعاء رمضان من أربع كلمات هي: «اللهُمَّ رمضان بِلا وباء»، فعلق عليه 4.7 ألف فرد من رواد التوصل الاجتماعي ، فضلًا عن 3.9 ألف مشاركة، كما حاز على 18157 إعجابا ، وأحزن 120 شخصا وأحبه 4600 شخص ، فوصل إجمالي التفاعل مع هذا الدعاء 25 ألفا خلال سبع ساعات فقط من تداوله.

 
وكانت دار الإفتاء المصرية، قدمت أربع توصيات لمواجهة فيروس كورونا الوباء المنتشر حاليًا في العالم وقتل الآلاف من البشر، وهي أولًا: إنه ينبغي للمسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.


وأضافت: ثانيًا: إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.


وتابعت: ثالثًا: شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا و مساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله.


وأكملت: رابعًا: على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» الآية 195 من سورة البقرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 توصيات من دار الإفتاء لمواجهة كورونا.. وتنصح بترديد 8 كلمات للوقاية

دعاء يقي من الأمراض .. الإفتاء تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا

يارب ارفع عنا البلاء .. دعاء الاستعاذة من الأمراض وفيروس كورونا

الأزهر يزف بشرى سارة للمصابين بفيروس كورونا

فتاوى كورونا .. دار الإفتاء تجيب عن 9 أسئلة عن الفيروس تشغل الأذهان

ذكر يقال 3 مرات صباحا ومساءً يحفظك من الأمراض والأوبئة.. الإفتاء تكشف عنه

ترشيحاتنا

الإفتاء تعلق على فتوى جواز الفطر في رمضان بسبب كورونا

نحن الآن فى أزمة.. محمود محي الدين يفجر مفاجأة: تقارير عالمية حذرت من تفشي الأوبئة ولم يهتم بها أحد .. فيديو

بعد هجوم الفهد والهاشم ضد الوافدين.. إعلامية كويتية: إذا تحدث الكبار لا تلتفتوا للصغار

على البحر .. نرمين الفقي تبهر الجمهور بإطلالة الشاطئ

فى 3 دقائق.. ضعي هذه المكونات على عيون البوتاجاز وشاهدى النتيجة

الأرصاد: طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 26

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل ولذيذ.. طريقة عمل السينابون خطوة بـ خطوة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشلولو ؟

على البحر .. زوجة علي ربيع تستعيد الذكريات بإطلالة صيفية