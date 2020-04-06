الدراسة مش هترجع.. 10 رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

الذين قاموا بالدخول إلى الامتحان رغم ظروف الحظر ولكنه كان عدد قياسي، موضحا ان عدد الطلاب 589 ألف طالب في اولي ثانوى ونسبة الممتحنين منهم 98%.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن





وأضاف طارق شوقي خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الرئيس السيسي استجاب لفكرة التابلت منذ أواخر 2014 ونتيجة التابلت اليوم هي حصاد 6 سنوات التي تم فيها بناء محتوى رقمي ضخم وكوادر في الوزارة وتم عمل مركز امتحانات ومركز تطوير مناهج بالإضافة إلى قطاع التطوير التكنولوجي.





واوضح وزير التربية والتعليم ، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي أجريت اختبارات إلكترونية ناجحة في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن رئيس شركة "أمازون" الكترونية أشاد بالأداء الإلكتروني التعليمي في مصر.





واستكمل طارق شوقي ، أن رئيس شركة أمازون أكد أنه عند افتتاح المكتبة الرقمية المصرية يوم 19 مارس قام بالدخول عليها 7.3 مليون في اول اربع ساعات .





وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيعلن يوم الخميس المقبل عن ألف فصل افتراضي على شكل صفا دراسيا بكل مدرسة.

وتابع شوقي:"الفصول الافتراضي عبارة عن تواصل بين المدرس مع الطلاب فضلا عن مساعدتهم في المراجع العلمية".

وأكمل شوقي:"حاولنا تقديم الكثير للطلاب خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسهم طلبة الثانوية العامة بالإضافة وضع المواد والشروحات على المكتبة الرقمية بالتعاون مع القنوات التعليمية".

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، أن هناك رقما قياسيا تحقق أمس في عدد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان لاداء امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية.

وتابع وزير التربية والتعليم ، إن الرئيس السيسي آمن بفكرة التابلت من أواخر 2014 وما نراه الآن هو حصاد 6 سنوات تم بها بناء محتوى رقمي كبير وكوادر في الوزارة ومركز امتحانات ومركز تطوير مناهج وقطاع تطوير تكنولوجي كل هذا هو حصاد لعمل سنوات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، أن العام الدراسي بالنسبة لطلاب المدارس في مصر انتهى رسميا.

وقال وزير التربية و التعليم : لا مجال لصدور اي قرار بعودة الدراسة بعد انتهاء فترة الحظر والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن الوزارة وفرت المواد الدراسية أون لاين على المكتبة الرقمية لجميع طلاب مصر وعلى منصة ادمودو للتواصل بين الطلاب و المعلمين لتعويض الجميع عن فترة تعليق الدراسة في المدارس.

وأشار وزير التربية و التعليم ، أن الطلاب من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي سيتم تقييمهم هذا العام بالمشروعات البحثية بدلا من الامتحانات التقليدية ، أنا طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي فسيؤدوا امتحاناتهم إلكترونيا من المنزل ، وسيؤدي طلاب الثانوية العامة و الدبلومات امتحاناتهم في لجان مؤمنة صحيا. وتابع وزير التربية والتعليم ، أن المكتبة الرقمية يستخدمها الطالب من أولى ابتدائى حتى طالب 3 ثانوي كما أن الطلاب تبادلوا علي الواتس اب والفيس بوك محركات بحث علمي لطالب 3 ابتدائى و 3 اعدادى وتم تطبيق هذا النظام لجميع طلابنا.

واستكمل وزير التربية والتعليم ، أن مهندسين الوزارة قاموا بتقسيم اليوم إلى مجموعات لتخفيف وتوزيع الاحمال كما ان السنة الدراسية انتهت وبالتالي نقوم بتوفير المادة التعليمة اون لاين للطلاب حتي لا نحرم اولادنا من تعليم جيد .



