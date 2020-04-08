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أخبار العالم

ماكرون يصدم ترامب ويدعم مدير الصحة العالمية في أزمة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال مصدر مسؤول لوكالة "رويترز"، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء،  قدم دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية في مكالمة أجراها مع المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم.

وجاءت المكالمة بعد بعد يوم من شن ترامب هجوما على منظمة الصحة العالمية واتهمها بالانحياز إلى الصين.

وقال المسؤول لوكالة رويترز إن ماكرون أكد خلال الاتصال الهاتفي ثقته ودعمه لمنظمة الصحة العالمية خلال أزمة فيروس كورونا.

كما أعرب ماكرون عن رفضه أن يرى منظمة الصحة العالمية في حرب بين الصين والولايات المتحدة.

وكان ترامب أعلن عن خطط لوقف تمويل منظمة الصحة العالمية بعد دعم نظرية "الاجسام المضادة" والتي ادعت الصين نجاحها في معالجة فيروس كورونا. 

وفي حديثه في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، قال رئيس الولايات المتحدة إن منظمة الصحة العالمية - التي تلقت حوالي 58 مليون دولار من الولايات المتحدة هذا العام - كان بإمكانها "الاتصال قبل شهور ، وسط مزاعم بأنها فشلت في إثبات أكاذيب الصين المزعومة حول عدد الوفيات وتشخيصات الاصابة Covid-19. 

وقال ترامب: "منظمة الصحة العالمية" تتلقى مبالغ ضخمة من الولايات المتحدة. نحن ندفع الجزء الأكبر من أموالهم، لقد كانوا مخطئين بشأن الكثير من الأشياء. 

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