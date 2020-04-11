بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات

شاركت خلال الأيام الماضية الكثير من النجمات و المشاهير متابعيهن على مواقع التواصل الاجتماعى، ببعض اللقطات العفوية و المميزة خلال تواجدهم فى منازلهم تحت شعار "اقعدو فى البيت"، للقضاء علي انتشار فيروس الكورونا المستجد.
وقد تألق بعض المشاهير و عائلتهم بـ موضة البيجامات التى تتناسب مع الأوضاع المسيطرة على العالم و الألتزام بالحجر المنزلى للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد .
كما لفتت الأنظار الكثير من نجمات الوسط الفنى بظهورهن بدزن أستخدام مستحضرات التجميل واستعمال المكياج مما كشف عن جمالهن الطبيعى، وجعلهن محط أنظار العديد من الجمهور و متابعى مواقع التواصل الأجتماعى.
ومن أبرز المشاهير اللاتى تألقن فى فترة الحجر المنزلى بالبيجامات أو بدون مكياج هن الفنانة اللبنانية ناسي عجرم و سيرين عبد النور و الفنانة نسرين طافش و بلقيس و الإعلامية ريا أبى راشد، و غيرهن من النجمات.