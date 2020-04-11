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مرأة

بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات

السبت 11/أبريل/2020 - 08:07 ص
نجمات تحدين العزل
نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الاطلالات
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هاجر هانئ
شاركت خلال الأيام الماضية الكثير من  النجمات و المشاهير متابعيهن على مواقع التواصل الاجتماعى، ببعض اللقطات العفوية و المميزة خلال  تواجدهم فى منازلهم  تحت شعار "اقعدو فى البيت"، للقضاء علي انتشار فيروس الكورونا المستجد.

وقد تألق بعض المشاهير و عائلتهم بـ موضة البيجامات التى  تتناسب مع الأوضاع المسيطرة على العالم و الألتزام بالحجر المنزلى للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد .

كما لفتت الأنظار الكثير من نجمات الوسط الفنى بظهورهن بدزن أستخدام مستحضرات التجميل واستعمال المكياج مما كشف عن جمالهن الطبيعى، وجعلهن محط أنظار العديد من الجمهور و متابعى مواقع التواصل الأجتماعى.

ومن أبرز المشاهير اللاتى تألقن فى فترة الحجر المنزلى بالبيجامات أو بدون مكياج هن الفنانة اللبنانية ناسي عجرم و سيرين عبد النور و الفنانة نسرين طافش و بلقيس و الإعلامية ريا أبى راشد، و غيرهن من النجمات.

بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات
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