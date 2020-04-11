الإفتاء: العلم يتفق مع الشريعة في طرق غسل ودفن المتوفين بفيروس كورونا

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، تعليقا على رفض البعض دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا في احدى قرى الدقهلية، إنه لا صوت يعلو فوق صوت العلم والتخصص وان كرامة الإنسان مقدمة على كل شيء حتى عند وفاته.





وأضاف مجدي عاشور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "نريد ان نعود إلى الثقافة المصرية التي بها الفهم والوعي والثقافة والشهامة".





وتابع مجدي عاشور: "بعد رؤية هذا التصرف من أهالي قرية شبرا البهو خرجت دار الإفتاء بيان يؤكد فيه ان الدفن فرض كفاية ومن حق الإنسان، ولا يشترط تجمع كثيرين لدفن المتوفى".





واكمل مجدي عاشور: "المفتي جلس مع أطباء للتعرف على طرق التغسيل والتكفين والدفن واكدوا انه مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فلا ضرر على المخالط الحالة المتوفاة بفيروس كورونا".





ولفت مجدي عاشور: "العلم يتفق مع الشريعة في طرق غسل ودفن الحالات المتوفية بفيروس كورونا".