نجل الطبيبة المتوفاة بـ كورونا يروي كواليس رفض الأهالي دفنها.. فيديو

قال الدكتور أحمد الهنداوي نجل الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بالدقهلية، :" لله الأمر من قبل ومن بعد ربنا يرحمها".





وأضاف الهنداوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشكر قوات الشرطة التي ساعدتنا على دفن زوجتي، والمشهد اليوم كان شيء غريب ولم أتوقع هذا الأمر مطلقا".





وتابع احمد الهنداوي:" كنا نرغب في دفنها في مدفنها الخاص بقرية شبرا البهو بالدقهلية"، مضيفا أن جثمان زوجتي ظل 6 ساعات قبل دفنها في القرية بمساعدة الشرطة.





وأكمل احمد الهنداوي:" فور الوصول إلى طريق المقابر بالقرية وجدنا الاهالي قطعوا الطريق و رفضوا دخولنا المقابر وكسروا زجاج سيارة الإسعاف".