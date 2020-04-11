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توك شو

نجل الطبيبة المتوفاة بـ كورونا يروي كواليس رفض الأهالي دفنها.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 08:16 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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هاني حسين
قال الدكتور أحمد الهنداوي نجل الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بالدقهلية، :" لله الأمر من قبل ومن بعد ربنا يرحمها".

وأضاف الهنداوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نشكر قوات الشرطة التي ساعدتنا على دفن زوجتي، والمشهد اليوم كان شيء غريب ولم أتوقع هذا الأمر مطلقا".

وتابع احمد الهنداوي:"  كنا نرغب في دفنها في مدفنها الخاص بقرية شبرا البهو بالدقهلية"، مضيفا أن جثمان زوجتي ظل 6 ساعات قبل دفنها في القرية بمساعدة الشرطة.

وأكمل احمد الهنداوي:"  فور الوصول إلى طريق المقابر بالقرية وجدنا الاهالي قطعوا الطريق و رفضوا دخولنا المقابر وكسروا زجاج سيارة الإسعاف".
 
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