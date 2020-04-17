أخبار العلوم والتكنولوجيا..واتس آب يلغي هذه الميزة..جوجل توفر بديلاً لـ Zoom

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:





تعد منصة واتسآب المملوك لشركة فيسبوك الأمريكية أحد أشهر تطبيقات المراسلات الفورية المجانية حول العالم والأكثر استخدامًا على الهواتف الذكية، حيث يستخدمه أكثر من ٢ مليار شخص حول العالم، ولذلك قام بإيقاف ميزة جديدة مهمة لمنع انتشار الأخبار الكاذبة والنصائح الطبية الخاطئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.



جوجل توفر تطبيقا جديدا للتواصل عبر الفيديو .. بديل لـZoom يلتزم العديد من سكان العالم بإجراءات العزل المنزلى وعدم الخروج من المنزل، وكذلك القيام بالعمل أيضًا من نفس المكان وذلك لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19، الأمر الذي أدي لعدم التواصل الإجتماعى مع الأهل والأصدقاء، وأصبح الحل الوحيد هو إستخدام تطبيقات الفيديو للتواصل.



مسؤولون أمريكيون يطالبون بتقديم ضمانات لتطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا طالبت مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي شركتي جوجل وآبل بتقديم مزيد من الضمانات للمستخدمين بعدم تعقبهم، وانتهاك خصوصيتهم، بسبب عزم الشركتين تطبيق للكشف عن فيروس كورونا.





هواوي تستعد لإطلاق هواتف Huawei Nova 7.. في هذا الموعد أكدت شركة هواوى الصينية، موعد إطلاق سلسلة هواتفهاHuawei Nova 7 في 23 إبريل الحالى، حيث سيتم إطلاقها إلكترونيا، بسبب تفشى فيروس كورونا.





قرر موقع الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من إرسال أو تلقي رسائل مباشرة عبر التطبيق، وذلك ابتداء من 30 إبريل.





بعد إطلاق ملك هواتف هواوى في السعودية.. تعرف على سعر ومواصفات P40 Pro أطلقت شركة هواوى الصينية، مؤخرا، ملك الهواتف الذكية في تقنية التصوير، هاتف HUAWEI P40 Pro والذى يعتبر من أفضل الهواتف الرئيسية في الأسواق من فئة Flagship، والذى يتمتع أيضا بتقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G .





بعد إطلاقه.. iPhone SE أرخص هاتف آيفون و مزيج من iphone 8 و11 قامت شركة آبل، بإطلاق أحدث هاتف آيفون لها أمس، وهو هاتف iPhone SE والمعروف ب iPhone 9 كأول هاتف آيفون لها هذا العام، بالإضافة إلى أنه أرخص هاتف حديث لها.





قال جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة فيسبوك "إن منذ إعلان وباء COVID-19 أزمة صحية عالمية في شهر يناير الماضي، وفيسبوك تعمل على ربط المستخدمين بالمعلومات الدقيقة التي يقدمها خبراء الصحة والحد من انتشار المعلومات المغلوطة والضارة حول الوباء على تطبيقاتنا".





سونى تطلق هاتف Sony Xperia 1 II.. ب 4 كاميرات متميزة وبطارية 4000 مللى أمبير تفصلنا أيام قليلة عن إصدار هاتف Sony Xperia 1 II والذى كانت قد أعلنت عنه شركة سونى في شهر فبراير الماضى، ليكون أول هاتف رئيسى من فئة flagship تصدره الشركة هذا العام.





يمكن تبديلها أثناء التمارين الرياضية.. آبل تطلق سماعات رأس لاسكلية بأجزاء متغيرة ذكر وكالة بلومبيرج أن شركة آبل تعمل على تطوير سماعات رأس لاسلكية جديدة عالية الجودة ، ستأتي معها أجزاء قابلة للتغيير، الأمر الذي سيحدث ثورة في عالم سماعات الرأس.





بدون فتح التطبيق.. خطوات لمعرفة أصدقائك الـ Online على واتساب يحتاج الكثيرون منا عند التحدث إلى الأصدقاء والأقارب على تطبيق الرسائل WhatsApp واتساب، إلى معرفة معلومة أساسية، وهى هل هم متصلون أو Online بالتطبيق في هذا الوقت أم لا، حتى نستطيع التحدث إليهم بخصوص شأن طارئ مثلا أوغيره.





بدءا من اليوم.. لن تستطيع شراء iPhone 8 و iPhone 8 Plus لهذا السبب قررت شركة آبل بدءا من اليوم، التوقف عن إصدار هواتف آيفون 8 والتى هى عبارة عن هاتفى iPhone 8 و plus iPhone 8، وذلك بسبب إصدارها هاتف iphone 9 والمعروف باسم iphone SE ، والذى تم إطلاقه أمس.





بعد الحجر المنزلي.. كيف تجني أموالا من هاتفك وأنت في المنزل؟ يعانى الكثيرون حول العالم من الشعور بالملل الشديد جراء تطبيق إجراءات الحجر المنزلى للوقاية وكبح جماح فيروس كورونا المستجد COIVD-19، الذى اجتاح العالم وإصابة أكثر من 2 مليون شخص.







