أخبار العلوم والتكنولوجيا..واتس آب يلغي هذه الميزة..جوجل توفر بديلاً لـ Zoom

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
تعد منصة واتسآب المملوك لشركة فيسبوك الأمريكية أحد أشهر تطبيقات المراسلات الفورية المجانية حول العالم والأكثر استخدامًا على الهواتف الذكية، حيث يستخدمه أكثر من ٢ مليار شخص حول العالم، ولذلك قام بإيقاف ميزة جديدة مهمة لمنع انتشار الأخبار الكاذبة والنصائح الطبية الخاطئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
يلتزم العديد من سكان العالم بإجراءات العزل المنزلى وعدم الخروج من المنزل، وكذلك القيام بالعمل أيضًا من نفس المكان وذلك لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19، الأمر الذي أدي لعدم التواصل الإجتماعى مع الأهل والأصدقاء، وأصبح الحل الوحيد هو إستخدام تطبيقات الفيديو للتواصل.
طالبت مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي شركتي جوجل وآبل بتقديم مزيد من الضمانات للمستخدمين بعدم تعقبهم، وانتهاك خصوصيتهم، بسبب عزم الشركتين تطبيق للكشف عن فيروس كورونا.
أكدت شركة هواوى الصينية، موعد إطلاق سلسلة هواتفهاHuawei Nova 7 في 23 إبريل الحالى، حيث سيتم إطلاقها إلكترونيا، بسبب تفشى فيروس كورونا.
قرر موقع الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من إرسال أو تلقي رسائل مباشرة عبر التطبيق، وذلك ابتداء من 30 إبريل.
أطلقت شركة هواوى الصينية، مؤخرا، ملك الهواتف الذكية في تقنية التصوير، هاتف HUAWEI P40 Pro والذى يعتبر من أفضل الهواتف الرئيسية في الأسواق من فئة Flagship، والذى يتمتع أيضا بتقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G .
قامت شركة آبل، بإطلاق أحدث هاتف آيفون لها أمس، وهو هاتف iPhone SE والمعروف ب iPhone 9 كأول هاتف آيفون لها هذا العام، بالإضافة إلى أنه أرخص هاتف حديث لها.
قال جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة فيسبوك "إن منذ إعلان وباء COVID-19 أزمة صحية عالمية في شهر يناير الماضي، وفيسبوك تعمل على ربط المستخدمين بالمعلومات الدقيقة التي يقدمها خبراء الصحة والحد من انتشار المعلومات المغلوطة والضارة حول الوباء على تطبيقاتنا".
تفصلنا أيام قليلة عن إصدار هاتف Sony Xperia 1 II والذى كانت قد أعلنت عنه شركة سونى في شهر فبراير الماضى، ليكون أول هاتف رئيسى من فئة flagship تصدره الشركة هذا العام.
ذكر وكالة بلومبيرج أن شركة آبل تعمل على تطوير سماعات رأس لاسلكية جديدة عالية الجودة ، ستأتي معها أجزاء قابلة للتغيير، الأمر الذي سيحدث ثورة في عالم سماعات الرأس.
يحتاج الكثيرون منا عند التحدث إلى الأصدقاء والأقارب على تطبيق الرسائل WhatsApp واتساب، إلى معرفة معلومة أساسية، وهى هل هم متصلون أو Online بالتطبيق في هذا الوقت أم لا، حتى نستطيع التحدث إليهم بخصوص شأن طارئ مثلا أوغيره.
قررت شركة آبل بدءا من اليوم، التوقف عن إصدار هواتف آيفون 8 والتى هى عبارة عن هاتفى iPhone 8 و plus iPhone 8، وذلك بسبب إصدارها هاتف iphone 9 والمعروف باسم iphone SE ، والذى تم إطلاقه أمس.
يعانى الكثيرون حول العالم من الشعور بالملل الشديد جراء تطبيق إجراءات الحجر المنزلى للوقاية وكبح جماح فيروس كورونا المستجد COIVD-19، الذى اجتاح العالم وإصابة أكثر من 2 مليون شخص.