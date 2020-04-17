لليوم الثاني.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفض التجمعات في الأسواق بالإسكندرية

واصل حي ثان المنتزة بالإسكندرية لليوم الثاني، حملته لرفع الإشغالات المتواجدة بحرم الطريق العام بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، وتم فض التجمعات الخاصة بالباعة الجائلين، وفتح الطريق أمام المارة.



جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة، والدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، والأجهزة التنفيذية والأمنية.

وتم خلال الحملة التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الإلتزام وعدم التجمع لعدم الإضرار بالصحة العامة، ولمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتم رفع المخلفات التي نتجت عن إزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشارع.



