أخبار العلوم والتكنولوجيا.. خطوات إرسال رسائل واتسآب بدون إضافة الرقم.. وفيسبوك يطلق تطبيقا مخصصا للألعاب

أعلنت شركة شاومى الصبنبة عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن أحدث هواتفها الذكية ريدمي نوت 9 إس Redmi Note 9S، والذى ينافس بقوة ضمن الفئة المتوسطة بسبب سعره الإستثنائى، كما وصقه الخبراء بأنه سيكون ريدمي نوت 8 برو، والذي كان متميزًا جدًا.



