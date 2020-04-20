أخبار العلوم والتكنولوجيا.. خطوات إرسال رسائل واتسآب بدون إضافة الرقم.. وفيسبوك يطلق تطبيقا مخصصا للألعاب

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يستخدم تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم، لذلك فهو الأكثر إستخدامًا بجدارة مقارنةً بباقي التطبيقات المماثلة، لما يقدمه من مميزات عدة.
أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook اليوم، عن تطبيق جديد متخصص للألعاب أون لاين، والذي سيكون متاحًا لأكثر من 700 مليون مستخدم شهريًا سيشاركون في محتوى الألعاب عبر فيسبوك.
أعلنت شركة شاومى الصبنبة عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن أحدث هواتفها الذكية ريدمي نوت 9 إس Redmi Note 9S، والذى ينافس بقوة ضمن الفئة المتوسطة بسبب سعره الإستثنائى، كما وصقه الخبراء بأنه سيكون ريدمي نوت 8 برو، والذي كان متميزًا جدًا.
مضى عام تقريبًا على إطلاق هاتف Honor 9x من قبل شركة Honor المملوكة لعلامة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، والذى حقق مبيعات ضخمة تخطت حاجز الـ 10 ملايين وحدة فى الصين، حتى ظهرت بعض التسريبات التى كشفت عن بعض مواصفات خليفته المنتظر Honor 10x الجديد.
أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية الرائدة فى عالم التقنية رسميًا عن التحديث الجديد لويندوز 10، والذي يحمل اسم H1.20، وسيكون متاحًا خلال شهر مايو المقبل من خلال windows Update .
روجت عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي "Huawei"، لمسابقة التصوير الفوتوغرافي، يطلق عليها اسم Huawei Next-Image 2020، من خلال فيديو يعرض صورا تم التقاطها بهواتف هواوي الذكية.
كشفت شركة ريلمي رسميا، من خلال حدث عبر الإنترنت عن أحدث هواتفها في السوق المصري، سلسلة Realme 6 والتي تتضمن Realme 6 و Realme 6 Pro، ويعد جهاز ريلمي 6 أول هاتف ذكي من Realme مع مجموعة شرائح G90T المخصصة للألعاب من Mediatek.