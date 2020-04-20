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توك شو

أستاذ مناعة: معدل الإصابات بمصر ما زال في الحدود المتوقعة ..فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:39 م
كورونا
كورونا
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محمود محسن
أكد الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، أنه حتى الآن نجني ثمار "الحجر الإرادي" الذي تقوم به الدولة، لافتا إلى أن التخلي عن هذا الحظر يزيد الأمور سوءا.

وأضاف "مصباح"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن معدل الإصابات في مصر مازال في الحدود المتوقعة، مطالبا بتجنب الأماكن المزدحمة وعدم الخروج للضرورة القصوى.

وتابع أستاذ المناعة، أنه يتم استخدام دواء مانع للتجلط لأن فيروس كورونا يصيب الرئتين ويسبب نقصًا بالأوكسجين.

وأشار دكتور عبد الهادي مصباح إلى أن هناك تجارب سريرية أثبتت فاعليتها في الصين واليابان، وساهمت في شفاء عدد من المصابين.

وقال أستاذ المناعة إنه لابد أن يضاف عدد التحاليل وعدد الحالات اليومية بمستشفى الحميات إلى البيان اليومي لوزارة الصحة. 

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